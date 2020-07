1943: Nace Mick Jagger, el principal cantante de The Rolling Stones

Michael Philip Jagger, cantante, compositor, músico y actor británico, reconocido por ser el principal cantante de la banda de rock The Rolling Stones, celebra 77 años de vida este domingo.

Originario de Dartford, Inglaterra, nació el 26 de julio de 1943. Su padre, Basil Joseph, fue profesor de educación física, y su madre Eva Ensley, australiana, ama de casa.

Estudió en la Maypole Primary y en la Wentworth Country Primary School, donde uno de sus compañeros fue Keith Richards. La secundaria la hizo en el Dartford Grammar School y sus buenas notas le permitieron acceder a una beca en London School of Economics, donde abandonó para siempre a Michael por Mick.

Al unísono con la música, su pasión, Jagger debutó en 1970 en el Séptimo Arte en la película Ned Kelly, dirigida por Tony Richardson, en el rol protagónico de un forajido de la Australia de 1878, al que la justicia persigue de manera incansable.

En la década de los 90, la leyenda volvió de nuevo en las producciones Freejack (1992), Bent (1997) y The man from elysian fields (2001).

Aficionado a la poesía, la pintura moderna y la escultura, Mick también acostumbra leer revistas cómicas y algunos de sus escritores favoritos son Bulgharov, M. R. James y Harold Pinter. En 1985 Jagger inició una carrera en solitario con el disco She’s the boss.

Actuó en Live aid junto a Tina Turner y participó en el video Dancing in the street, con su contemporáneo David Bowie, luego le siguió su segundo álbum Primitive cool (1987). Introdujo a The Beatles en el Rock and Roll Hall of Fame en 1988 y actuó junto a Bruce Springsteen y George Harrison.

Tras varios años sin despegarse de la banda, el vocalista de The Rolling Stones, regresó con otro álbum en solitario Wandering spirit (1993). Ocho años después lanzó Goddess in the doorway (2001), y fundó la compañía cinematográfica Jagged Films, donde su primer proyecto fue Enigma.

En la producción Goddess in the doorway, que el propio Jagger consideró, como su disco más íntimo y personal, colaboraron talentos como Lenny Kravitz, Bono, Rob Thomas, Wyclef Jean, Pete Townsend y Joe Perry, entre otros.

El primer sencillo que se extrae de dicha placa, God gave me everything, lo co-escribió y co-produjo Lenny Kravitz, quien también pertenece al sello Virgin Records. A este track siguió Visions of Paradise, tema que cuenta con la colaboración de Rob Thomas de Matchbox 20.

Como parte de sus experiencias, el polémico Jagger fue detenido en Londres por posesión de drogas e ingresó en un hospital japonés por sobredosis de barbitúricos y alcohol, con lo que causó revuelo entre sus admiradores. Sin embargo, este escándalo nunca fue "mala prensa" para el grupo, pues al contrario se convirtió en un momento de auge para los Stones.

De manera inevitable con la fama de The Rolling Stones y de éxitos, como Honky tonk women, I can't get no. Satisfaction o Angie, a cuestas, comenzaron los famosos romances del llamado "símbolo sexual".

Primero fue Marianne Faithfull, con quien llegó a vivir, pero todo terminó cuando ella perdió un embarazo. La experiencia de pareja esperó hasta el 12 de mayo de 1971 que fue cuando Jagger perdió su soltería junto con Bianca Rosa Pérez Moreno de Macís, de la alta sociedad nicaragüense, la elegida para casarse en Saint Tropez, Francia.

Tiempo después, el 21 de octubre, nació Jade. Sin embargo, tuvo que enfrentar otras vivencias con la actriz Marsha Hunt, quien le hizo juicio por la paternidad de Karis, con el tiempo lo ganó, y Jagger tuvo que pasarle mil 500 dólares semanales por concepto de alimentos.

Si bien Bianca y Mick dicen que su matrimonio terminó el día de la boda y sólo ellos lo saben, lo cierto es que a mediados de 1977 Jagger conoció a la modelo Jerry Hall y ahí sí todo acabó con la nicaragüense.

Con la rubia modelo, el sexy cantante británico procreó a Elizabeth Scarlett (1984), James Leroy Agustine (1985) y Georgia May (1992). Más tarde, al separarse de Hall la indemnizó con unos 45 millones de dólares, según trascendió.

También tuvo un hijo con la modelo brasileña Luciana Morad, que Mick admitió luego de un análisis de ADN y desembolsó nueve millones de dólares que le reclamó la sudamericana por su paternidad.

En julio de 2006, ante más de 60 mil personas que se dieron cita en el estadio San Siro de Milán, Italia, Mick Jagger ofreció junto a su banda, el primer concierto en Europa en el marco de su gira A Bigger Bang Tour.

Un año después, The Rolling Stones realizó una gira por Europa en donde visitó países como Portugal, España, Francia, Alemania, Reino Unido, Hungría y Finlandia, entre otros. En septiembre de 2007, rompieron récord al ganar alrededor de 437 millones de su gira A bigger bang tour.

La película del director Martin Scorsese, Shine a light en donde se muestra las presentaciones hechas por la banda de rock The Rolling Stones durante su A bigger bang tour se estrenó mundialmente en el 58° Festival Internacional de Cine de Berlín, el 7 de febrero de 2008.

Durante la copa del Mundo Sudáfrica 2010, el cantante fue considerado “El ángel de la muerte del futbol” ya que repartió mala suerte a los equipos que manifestó públicamente su apoyo. Los cuatro equipos perdieron cuando el rockero contemplaba sus partidos desde el palco.

En 2011, los retratos de Mick Jagger tomados en los años 60 se expusieron en la National Portrait Gallery; la exposición documentó los primeros años de su trayectoria, para convertirse en el cantautor de mayor influencia en el mundo del rock.

En 2012, Jagger inició los festejos de los 50 años de la agrupación que lidera, mientras, se lanza la biografía Mick: La vida salvaje y locura genial de Mick Jagger, la cual revela que el vocalista, no sólo tuvo encuentros amorosos con el músico David Bowie, sino que también con la princesa Margarita, hermana de la Reina Isabel II de Inglaterra.

Aunado a ello, y como parte de dicha celebración se lanzaron 150 botellas de seis tipos de whisky, con un costo de seis mil 300 dólares. Al año siguiente, el cantante lanzó su disco Hyde Park Live, en él plasma sus presentaciones los días 6 y 13 de julio de 2013 en el famoso parque de Londres.

En junio de 2013, se dio a conocer que un mechón de cabello de Jagger se subastó en más de seis mil dólares, uniéndose a la lista en la que figura también su compañero Keith Richards y el propio Elvis Presley.

En marzo del año 2016, junto con Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood prendió los ánimos de los mexicanos durante su presentación en el Foro Sol.