Determinan que presencia humana en México tiene 30 mil años

En México hubo presencia humana desde hace 30 mil años, afirman investigadores que estudiaron 2 mil artefactos encontrados en la Cueva del Chiquihuite, ubicada en el municipio Concepción del Oro, Zacatecas.

"En América del Norte se considera que la llegada humana no pudo ser antes de hace 18 mil años; sin embargo, la evidencia confirma que hubo presencia durante el Último Máximo Glacial (LGM, por sus siglas en inglés), que ocurrió entre hace 18 mil a 27 mil años. La presencia más sólida (encontrada en la Cueva) es de aproximadamente hace 28 mil años, aunque algunos artefactos sugieren una posible presencia de antes de los 28 mil y hasta los 31 mil años de antigüedad, pero eso se sabe por una capa muy pequeña que apenas fue excavaba", explica en entrevista el arqueólogo Ciprian Ardelean.

La Cueva del Chiquihuite fue encontraba en 2010 por Ardelean, quien halló los primeros vestigios en 2012.

Después de una década, Ardelean hizo público el hallazgo a través de un artículo publicado ayer en la revista Nature. A raíz de la publicación, el investigador de la Universidad de Zacatecas señala que han comenzado críticas hacia su trabajo.

"Hay poco que criticar (al estudio). Los artefactos fueron elaborados con caliza recristalizada, materia prima usual en esa zona".

Ciprian Ardelean explica que la Cueva del Chiquihuite mide 50 por 50 metros y que hasta el momento sólo se ha excavado un espacio de 18 por 3 metros.

"Es una superficie minúscula y no se puede trabajar más de esa superficie con las técnicas que implicaron bajar algunos centímetros a la semana. En el sitio no se han encontrado restos humanos, lo más antiguos son los de los cenotes de la península de Yucatán, de 13 mil años de antigüedad".

El arqueólogo señala que el proceso de investigación en la cueva "aún está en pañales", aunque sostiene que un sitio con estas características no se puede trabajar por completo, tanto por el volumen de trabajo como por los costos que serían "inconmensurables". Aun así, en el espacio explorado se encontraron los 2 mil artefactos que sobresalen por su tipo de talla.

"El estilo de talla es algo propio del sitio, la forma en que se sacaron las lascas (fragmento de una piedra) y las formas que tienen definen a los artefactos".

Por esas características, el arqueólogo sostiene que durante la época glaciar en América pudo haber una diversidad cultural.

"Quizá no se trató de una sola ruta de migración o una sola población fundadora en el continente, sino que eran de distinto tipos y orígenes, es decir, había diversidad cultural y probablemente étnica y genética, para eso no hay pruebas definitivas, pero sí se puede manejar para hipótesis de trabajos futuros. Por ahora, la cueva está ahí, me preocupa que lleguen saqueadores o buscadores de tesoros, eso es un problema con casi todos los sitios prehistóricos, no se cuenta con personal de base que este ahí en el sitio cuidándolo. Sólo contamos con el cuidado que la comunidad le dé".