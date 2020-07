Recorren sectores de Lerdo con más contagios de COVID-19

La Dirección de Salud Municipal continúa recorriendo los sectores con mayor incidencia de COVID-19 a fin de sanitizar cada rincón y así evitar el mayor número de contagios.

En coordinación con la Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaría No. II, Salud Municipal recorrió la comunidad de Nazareno, a solicitud de los propios pobladores.

De acuerdo con Cecilio Medina, titular de la dependencia municipal, lo que alertó y motivó a realizar las labores de desinfección fue la muerte de tres personas en un solo día, cuyas causas se desconoce si fueron por COVID-19 o no.

"Como hubo tres fallecidos en un día pero no sabemos si fue COVID o no, como la gente llama alarmada, entonces acudimos sin comprobar si son o no", explicó el doctor.

Medina reconoció que en esa comunidad se ha registrado un buen número de casos positivos de coronavirus, aunque no precisó una cifra.

Dijo que durante su recorrido por Nazareno fueron abordados por ciudadanos que manifestaron haberse realizado pruebas fuera de Lerdo, con resultados positivos, por lo que solicitaron la sanitización de su vivienda.

Además, en este recorrido por dicha comunidad, se acudió a negocios, también se desinfectaron camiones suburbanos, así como taxis y la plaza principal.

El titular de Salud explicó que se deberá programar una nueva visita puesto que quedaron varios sectores sin atender, uno de ellos una maquiladora, que si bien cumple con parte de las medidas de salud, requiere de una sanitización, la cual se podría ofrecer este fin de semana.

Medina comentó que en los recorridos se cuenta con una ambulancia, la cual atienden a las personas que solicitan la revisión, sobre todo para conocer su saturación de oxígeno.

"Traemos equipos para primeros auxilios, de saturaciones para dar una respuesta inmediata y para hacer un traslado de urgencia si se requiere, rumbo al hospital que se necesite. Todo sin costo", dijo Medina Elizondo, quien explicó que en este recorrido no se registró alguna atención de emergencia.

El funcionario municipal recordó que el Hospital Municipal se encuentra abierto las 24 horas del día, ante cualquier emergencia que se pudiera registrar. Se encuentra ubicado sobre la calzada Guadalupe Victoria, a una cuadra de la Cruz Roja Lerdo.