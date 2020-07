Saraperos analizaría regreso del lanzador

La Dirección General del equipo de Saraperos en Saltillo informó que de resultar inocente el ex jugador Sergio (N) por la acusación que enfrenta, se analizaría su posible regreso al equipo, no obstante, destacó que de lo contrario su baja no repercutiría.

De acuerdo al director general, Gerardo Quezada, de resultar inocente, se evaluaría a fondo el regreso del pitcher al conjunto del sarape. Añadió que por el momento en coordinación con la Liga Mexicana de Beisbol sacaron un comunicado de que se daba de baja en forma definitiva. Fue tras la primera acusación, tiempo atrás por violencia familiar, en donde trascendió que era adicto a la marihuana, que el ex jugador entró a un tratamiento, ya que estuvo trabajando intensamente en la parte física, deportiva y mental. Indicó que además estaba buscando un lugar en el equipo para el año 2020, cuando surgió la segunda acusación. Explicó que lo más probable es que Sergio (N) no regrese al equipo, pues en la actualidad, Saraperos tiene un equipo muy completo y la baja de un jugador no repercute. Añadió que se trata de un jugador que puede ser sustituible por otro, pues se tienen pitchers de calidad y zozobra. No obstante, resaltó que de resultar inocente, se analizaría se analizaría su posible regreso. "El accionar de una persona no significa que este mal, ya que todo mundo tiene derecho a una segunda oportunidad", dijo. Fue en esta semana que Sergio (N) fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y violación impropia de su hijastra (Inés), quien era hija biológica de la pareja actual del ex jugador. Tras la vinculación se ordenó un plazo de dos meses para llevar a cabo la investigación complementaria. APELAN VINCULACIÓN La defensa del ex jugador de Saraperos, Sergio (N) informó que el día de ayer se presentó una apelación por la vinculación a proceso por el delito de feminicidio y violación impropia, no obstante, será hasta dentro de tres meses que se daría a conocer si ésta procedió y en qué forma. De acuerdo a la defensa de Sergio, la apelación se llevó a cabo, luego de asegurar que la juez de control basó su acusación solo en las conjeturas del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE). Indicó que se va apelar la resolución de la juez Lilia Verónica Sánchez por el auto de vinculación, ya que sus argumentos para dictarla se basaron solo en las conjeturas del Ministerio Público. La apelación se presentó la tarde de ayer el Juzgado Primero de Distrito, no obstante, la resolución tardaría hasta tres meses. De proceder, se revocaría la vinculación a proceso, por lo que tendría que reponerse esta parte del proceso de nueva cuenta. Por el momento el caso se encuentra en investigación por espacio de dos meses, tiempo en el cual Sergio (N) se mantendrá en el penal varonil en Saltillo. Fue el pasado lunes que en medio de contradicciones de ambas partes involucradas, Sergio (N) fue vinculado como un autor material del crimen. Ante esto la defensa informó que aunque se respetaba la decisión del órgano jurisdiccional, se presentaría una apelación en contra de la resolución. Indicó que la apelación se presentaría ante un órgano de alzada en un máximo de tres días. En esa ocasión añadió que fue ilegal que además se hayan tomado los antecedentes de violencia familiar del vinculado, toda vez que aseguró que por este motivo Sergio no fue sentenciado y el caso fue suspendido bajo un acuerdo con la denunciante.