Con muchas dudas

on más brotes de positivos del COVID-19, incluidos 6 casos en Santos Laguna y otro partido aplazado por la misma circunstancia, hoy comienza el inusual y atípico Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, con el temor que existan más contagios del letal virus.

Los Rayos del Necaxa reciben en punto de las 19:30 horas en el Estadio Victoria de Aguascalientes a los Tigres UANL, en la primera jornada del certamen.

El segundo encuentro programado para la cartelera del viernes entre el debutante Mazatlán FC y la Franja del Puebla, tuvo que ser aplazado para el próximo lunes por la noche en la misma Perla del Pacífico, debido a los positivos que presenta el conjunto sinaloense.

Otro jueves turbulento, vivieron ayer los Guerreros del Santos Laguna, a escasas horas de emprender el viaje hacia la Ciudad de México para encarar su partido de debut en el torneo Guard1anes 2020, visitando a Cruz Azul.

La Liga MX, en conjunto con el club Albiverde, dieron a conocer que cuatro jugadores fueron detectados positivos en las pruebas del coronavirus COVID-19, lo que aumenta a 19 el total de positivos que se han acumulado para Santos en la etapa de pandemia. Los Guerreros son el club más castigado de la liga en ese sentido y tendrán que sobreponerse a la ausencia de jugadores, pero además, a la pandemia psicológica que representa el miedo a contagiarse, labor que ya están realizando, según confesó el defensa brasileño, Matheus Dória.

Fue mediante un comunicado oficial, posteado en su página web, que la Liga MX dio a conocer los nuevos casos positivos en el cuadro santista: "el equipo realizó pruebas para la detección del COVID-19 previo a iniciar su participación en el Torneo #Guard1anes2020. Los resultados mostraron cuatro casos positivos en jugadores, los cuales son asintomáticos. Las personas ya se encuentran en confinamiento y bajo observación, de acuerdo a los protocolos de la LIGA MX y Autoridades de Salud", señaló la escueta misiva.

En investigación, El Siglo de Torreón pudo conocer que se trata de cuatro jugadores que no han sido considerados entre los titulares por parte de Guillermo Almada durante los encuentros recientes, por lo que no se vería afectado el planteamiento de los Albiverdes para su choque ante Cruz Azul. Derivado de esa misma investigación realizada con diversas fuentes, se obtuvo información de que igualmente dos miembros del cuerpo técnico Albiverde resultaron positivos en sus exámenes de detección del COVID-19, por lo que igualmente serán aislados.

Matheus Dória, afirmó en ese sentido, que todos los contagios en el equipo santista han sido sorpresivos y mostró confianza en adaptarse a ello: "la verdad no esperábamos eso, porque llevamos ya un mes y quince días siempre juntos, de pretemporada, viajamos y siempre salimos súper bien en todos los exámenes que nos hicimos. Pero ese virus está muy duro, por más que nos ponemos a pensar dónde lo podrá contagiar, no encontramos, todos nos cuidamos de la mejor manera posible y quizá alguien toca algo que esté contaminado y ya estás contagiado, pero siento que estamos bien preparados para lo que decida el míster, tenemos una semana más entrenando que otros equipos y estamos listos", señaló.

Sobreponerse al miedo que pudiera generar el riesgo de contagio, es la labor hoy de los futbolistas, consideró el brasileño: "a mí lo que más me gusta es jugar futbol, no se hacer otra cosa y me da alegría hacerlo, nada me motiva más que entrar a un partido y salir ganador, creo que para la afición también. El miedo existe en cualquier profesión, puedes estar en tu casa, pero necesitas salir, tienes miedo, porque a veces no se cuidan todos de la mejor manera, pero el miedo es algo que tenemos que olvidar, tratar de que las cosas regresen a ser buenas y si yo puedo hacer, por mínimo que sea, me da mucha alegría", sentenció.

"Ese riesgo tenemos que tomar dentro de casa, pidiendo la comida o saliendo al mercado, siempre vamos a tener ese riesgo. Yo intento sacar el lado positivo de eso, que vamos a hacer un poquito de alegría para nuestra afición, que está en casa en cuarentena, aguitada. Algo que teníamos como de costumbre de tener juego y ahora se fueron tres o cuatro meses que no se daba un partido de club Santos. El club está haciendo todo lo posible para que podamos viajar, con todos los cuidados posibles para poder enfrentar a nuestro rival. Yo ahora intento pensar nada más en nuestro rival, en Cruz Azul. Yo sé que es muy difícil, me pongo en los zapatos de la familia que perdieron a algún familiar, pero también intentamos llevarles un poquito de alegría a la gente que está en casa", añadió.

Matheus no se explica cómo es que han surgido tantos casos positivos en el equipo, ya que se han mantenido juntos y guardado precauciones, aunque agradeció que dentro de lo que cabe, sus compañeros se sienten bien al ser asintomáticos: "es un virus que te agarra de sorpresa y siempre podemos estar imaginando dónde lo pudimos contraer, no se, puede ser que te dejan en tu casa un paquete, unos zapatos y resulta que el encargado de entregarlo está infectado y ya te contagió, no se sabe nunca. Lo importante es que los compañeros están bien, están sanos, son los compañeros y las personas que viven con ellos, lo importante es que todos se sienten bien".

Respecto al duelo contra Cruz Azul y la desventaja que podría significar para Santos Laguna el tener menos actividad en cuanto a juegos de pretemporada, Dória confió en que el trabajo realizado les rendirá frutos y será suficiente para aspirar a obtener un buen resultado: "el partido se decide en la cancha, nosotros optamos por otra preparación, de estar más juntos y con la manera de trabajar de Almada. Ellos decidieron jugar un torneo y puede que tengan más ritmo de juego, pero nosotros contamos con ese trabajo de intensidad que nos caracteriza, son dos maneras diferentes, pero siento que estamos bien preparados", confesó.

El calendario para los Guerreros les tiene por delante tres choques como visitantes dentro de las primeras cuatro fechas, situación a la que no teme Dória, quien afirma que ello les dará oportunidad de medir sus reales capacidades como equipo: "nunca me había tocado eso de salir muchas veces a jugar como visitante en las cinco primeras fechas, pero es bueno, así podremos ver nuestro nivel al tratar de sacar puntos fuera de casa y cuando nos toque estar en casa, hacerlo todavía mejor".

Finalmente, el zaguero amazónico aceptó que los jugadores debieron hacer un esfuerzo y ajuste en sus salarios, para apoyar al club a mantener su estabilidad durante la crisis económica que implica la pandemia del coronavirus, situación que se replicó en clubes de todo el mundo: "mis familiares en mi país me comentan lo que está sucediendo allá, también mis amigos que viven en Europa, todos estamos perdiendo algo, pero debemos hacer acuerdos y tratar de estar juntos, así lo llevamos nosotros los jugadores, entramos en un acuerdo los jugadores con el club, la única manera de salir adelante es trabajar juntos y cuidarse, creo que si cada uno hace su labor de cuidarse, vamos a salir lo más pronto posible de esta situación", sentenció.