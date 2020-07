Lerdense sobresale en maquillaje editorial

Jesús Javier Martínez Ríos acaba de materializar una de sus más grandes aspiraciones: ser parte del trabajo que implica una portada de la revista Vogue.

Su anhelo de vincularse al ambiente editorial y emplearse en alguna revista, lo hizo andar con cámara fotográfica en mano en busca de espacios en donde pudiera adquirir conocimiento en torno al manejo del artefacto y la mejor utilización de la luz. En la exploración entabló conversación con una persona que se dedicaba exclusivamente al maquillaje editorial, después de esa charla, su brújula apuntó a otro horizonte y el rastreo para trabajar en una publicación se tornó distinta. Actualmente el lerdense Jesús Javier Martínez Ríos acaba de materializar uno de sus más grandes aspiraciones: ser parte del trabajo que implica una portada de Vogue, una de las revistas de moda, belleza y estilo de vida más importantes del país.

Compartió que tiene 27 años y aún una larga lista de sueños por cumplir. Para eso, Javier está consciente que tiene que trabajar duro y comprometerse. Eso no le representa ningún problema, porque desde que se cruzó con la posibilidad de estudiar estilismo, el panorama sobre su futuro se le aclaró al punto de qué hora sabe perfectamente hacia dónde apuntan sus ambiciones.

El oriundo del municipio de Lerdo manifestó que estudió una carrera sobre maquillaje en Ciudad Juárez, la cuál concluyó en un año y medio. Luego se desplazó a México, era el 2015 y Javier fue parte de un foro de ideas que se llevaron a cabo en el marco de la celebración de la Semana de la Moda de ese año.

"Hubo varios expositores, todos hablaron sobre la industria de la moda, cómo se conformaba, cómo era un proceso de maquillaje editorial, foto y video. Luego ya con otras maquillistas, que iban a la ciudad a dar talleres y cursos, me capacitaba", expresó.

Así, las brochas de Martínez Ríos se fueron fortaleciendo y su estilo como maquillista comenzó a tomar fuerza, por lo que su trabajo inició a ser parte de videos musicales de artistas como Camilo Séptimo y Estemen, así como de publicaciones locales de Ciudad Juárez.

Para él, sobresalir en esta industria tiene que ver con el hecho de mantenerse a la vanguardia pero sobre todo adoptar un estilo que sobresalga del resto. "Si quieres estar dentro de la industria tienes que estar siempre en constante preparación, estar leyendo artículos, buscando información sobre los Fashion Week (Semana de la Moda) de otras partes, de saber qué es lo que se va a ver en maquillaje. Yo creo que para poder destacar en el ámbito editorial, tienes que estar preparado siempre con lo que viene".

Aunque, dijo, estaba dentro de sus aspiraciones ser parte de alguna portada de Vogue, aceptó no esperar la oportunidad tan pronto. El hecho se trató de una serie de eventualidades que hicieron que la modelo de la misma publicación recomendara el trabajo de Javier, quién al mostrar su portafolio fue elegido para maquillar a la mujer de la edición más reciente. "Yo creo que todos los pequeños pasos que he dado me han acercado a estos propósitos, que, aunque no los tenga tan claros, se que son cosas que deseo y realmente la portada de Vogue era algo que esperaba, que me había planteado desde muy niño".

Sobre qué cualidades debe tener una persona que se dedica al maquillaje editorial, manifestó que lo primero es esculpir un estilo propio y tratar definirse a sí mismo qué es la belleza, para después poder manifestarla en los rostros que fungen como lienzos en blanco.

Sobre su estilo, señaló que "tiene que ver con respetar la individualidad de cada persona, en ayudar a destacar sus rasgos, nunca transformar, trabajar con lo que tenemos con cada clienta, con cada modelo que se sienta en mi silla, es encontrar los puntos fuertes que hay en ella y destacarlos".

Para él está claro que se asume una responsabilidad como maquillista, cada que se coloca frente a un rostro que busca que sus manos y talento, como dijo antes, les resalte la luz y la belleza que, manifestó, todos los seres humanos poseen.

