Sylvia Pasquel realizará temporada de teatro virtual

Sylvia Pasquel grabó la obra "Nahui, virgen perversa" como un documento de respaldo, sin pensar que en el futuro podría ser una alternativa económica y una forma de seguir compartiendo su arte durante una pandemia.

Ante la incertidumbre que atraviesa el mundo del espectáculo frente al confinamiento, Pasquel acepta que el teatro es uno de los rubros más castigados en el regreso a la normalidad, pues aún no hay noticias claras, por ello decidió junto a Gilda Salinas, autora de la obra, montar "Nahui, virgen perversa" en versión virtual.

"Estamos viendo que esta nueva modalidad a la que nos ha orillado este encierro a todos los artistas nos ha llevado a aprender a trabajar las plataformas y las fórmulas virtuales para poder entretener al público, hemos visto que se ha dado mucho entre los cantantes, los músicos, los que cantan en comedia musical y todo lo que tiene que ver con la música, pero poco se ha visto del teatro", dijo en entrevista virtual con El Universal.

La obra que estrenó hace dos años en un festival de monólogos femeninos en el foro, Sylvia Pasquel se ha presentado también en otras partes de la República Mexicana y cuenta la historia de Carmen Mondragón, la pintora y poetisa mexicana que falleció en 1978.

La ventaja que encuentra Pasquel en este nuevo formato es que puede llegar a un público internacional y que las personas logran disfrutar en familia de su actuación pagando el precio de un solo boleto, que es de máximo 199 pesos.

"Es una nueva modalidad pero me parece que vamos a tener que aceptar que se va a convertir en algo cotidiano y creo que también esto abre la oportunidad para algunos autores que tienen obras pequeñas como esta, de un sólo personaje o de dos, que no entran en esta complejidad de lo que son los derechos autorales para una plataforma digital, hay obras que tienen vendidos los derechos y alomejor no podrían hacerlo, pero nosotros sí tenemos esta posibilidad y la estamos aprovechando".

Aunque la hija de Silvia Pinal extraña los foros y escenarios, destaca que, al final este formato funciona de forma similar al teatro en vivo porque es una experiencia única que se adquiere mediante un pago. Junto a Gilda Salinas, con quien comparte las ganancias, espera que el experimento sea redituable.

"Vamos a ver cómo nos va en estas cinco funciones, afortunadamente aquí nadamas soy yo y la autora, quiere decir que podemos tener un poco más de holgura en cuanto a lo económico, pero el chiste es que entre mucho público y aprovechen la oportunidad de verlo en la comodidad de su casa, sin arriesgarse"

Será una temporada teatral de cuatro sábados, del 25 de julio al 8 de agosto a través de la plataforma eticket. La puesta fue grabada en un foro pequeño, y además de la proyección de luces y escenografía incluye ambientación con público.