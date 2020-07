Star Trek: Prodigy, la nueva serie animada para niños de Nickelodeon

Durante el marco de la Comic-Con, el panel de Star Trek anunció que lanzarán una nueva serie animada que llevará por título "Prodigy".

El nuevo programa llegará en el 2021 a través de Nickelodeon y estará a cargo de Kevin y Dan Hageman, quienes son los responsables de series como "Trollhunters" de Netflix.

"Prodigy" seguirá la historia de un grupo de jóvenes rebeldes que comandan una vieja nave Starfleet en busca de nuevas aventuras.

Alez Kurtzman y Heather Kadin fueron los encargados de dar el anuncio y mencionaron que están emocionados de usar el show para que la franquicia llegue a un público más joven.

"Estamos muy orgullosos de estar trabajando en un show que tiene un mensaje que realmente importa y resuena".

El elenco de la serie "Star Trek: Discovery" estuvo presente en una mesa virtual y hablaron acerca de lo que representa el universo de Star Trek, tal como lo hizo Anthony Rapp, quien da vida al teniente Paul Stamets.

"Star Trek es ficción, ciencia ficción, pero siempre es importante imaginar un mundo donde las personas son valoradas por quienes son, el contenido de su personaje y no por el color de su piel, no por su género, no por su edad. En estos tiempos tan explosivos, parece más resonante ayudar a iluminar todos esos temas".

También se mostró el primer vistazo a la serie animada de comedia "Star Trek: Lower Decks", el cual iniciará el 6 de agosto.

De acuerdo al productor Mike McMahan, las series podrían ser una buena introducción a la franquicia.