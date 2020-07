Exnovio de Livia Brito cree que la actriz podría tener esquizofrenia

Durante una entrevista con 'Sale el Sol' de Imagen Televisión, Danny Frank, exnovio de la actriz Livia Brito platicó sobre sus 8 años de relación, asegurando que ella no es ahora lo que era antes cuando ambos estaban juntos.

Estas declaraciones fueron hechas luego de que se desatara la polémica de Livia y su nueva pareja tras haber agredido al fotógrafo Ernesto Zepeda en Cancún, Quintana Roo.

"Cuando yo la conocí a los 19 años, no se comportaba de esa manera. Ha habido un cambio grande con ella como ser humano. No sé si sea a raíz de la fama que ha tenido; para mi fue un éxito muy temprano", declaró.

Además entre risas se cuestionó si la actriz podría padecer de esquizofrenia por los episodios violento que ha tenido en los últimos años.

"A veces me pongo a pensar no será que ella esta sufriendo esquizofrenia o no sé (entre risas), pueda ser algún problema familiar por allí, ¿no?", señaló.