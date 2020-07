¿Cada cuándo debes lavar tu cabello?

El tema de cada cuándo lavar el cabello suele levantar opiniones muy variadas ya que algunas personas no parecen cómodas con la idea de dejarlo así por mucho tiempo.

Probablemente hayas notado que cuando lavas tu cabello más seguido o todos los días su crecimiento se torna lento o incluso puedes sentir un estancamiento. Además de sentirse más débil, algo lógico si usas constantemente un shampoo perfumado de fábrica.

No se trata de que los shampoos perfumados sean malos (que no todos son una buena opción) sino que lo ideal para tu cabellera es lavarlo cada dos o tres días. Los primeros días quizá puedas sentirlo grasos, sin embargo luego de una semana aproximadamente tu cabello se acostumbrara, y al segundo día de no lavarlo probablemente se vea mejor que el primero. También tomará una textura más sedosa y brillante.

El tiempo que decidas no lavarlo dependerá mucho también de tu tipo de cabello, ya que no es lo mismo para alguien que tiene severos problemas con la producción de grasa, así que por lo general no hay un tiempo específico como regla.

El cabello constantemente libera aceites naturales para evitar que se seque, y cuando lo lavas muy seguido te estás deshaciendo de este producto natural (muy irónico si te lo estás lavando para ponerte un tratamiento), provocando que las glándulas sebáceas trabajan más de lo normal. Lo que te lleva a un ciclo constante de lavar tu cabello para deshacerte de esa grasa.

Muchas famosas han compartido la rutina de su cabellera, la cual es muy personal según su tipo de cabello. Selena Gómez, al tener una melena abundante y gruesa, declaró que por lo general pasa tres días sin lavarse el cabello al igual que Jennifer Aniston. Por otro lado, Lorde ha admitido que puede pasar hasta dos semanas sin tocarlo.

Lavar tu cabello con menos regularidad estará estimulando el crecimiento de forma acelerada, mucho más eficiente que los shampoos milagrosos para que el cabello crezca en tres días.

Puedes recurrir al shampoo en seco, ya sea que lo prefieras en spray o en polvo, para los días que haces ejercicio y no te toca lavarlo, o quizá si deseas refrescar antes de una salida importante.

Otra opción es el método No-Poo, con el que puedes simplemente enjuagar tu cabello sin aplicar ningún shampoo o agregando un poco de bicarbonato. Algunas partidarias de este método son Adele, Gwyneth Paltrow y Zosia Mamet de The Girls.