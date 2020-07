Leo Santa Cruz se medirá a Gervonta Davis

En esta ocasión, toca el turno al campeón mundial Ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el estadounidense Gervonta Davis, que se anunció enfrentará al supercampeón de la categoría Súper Pluma de la misma Asociación, el mexicano Leo Santa Cruz, en la pelea estelar de una función que está pactada a realizarse el próximo 24 de octubre, en el Mohegan Sun Arena de Uncasville, Connecticut, con todas las medidas sanitarias exigidas por las autoridades de salud, imitando funciones que ya se han llevado a cabo en las semanas recientes.

La pelea es promocionada por la Premier Boxing Champions (PBC) y será televisada por la cadena Showtime en Pago por Evento (PPV), es una función que fue anunciada oficialmente por la promotora estadounidense Showtime. Gervonta Davis regresa después de capturar el vacante título mundial de la AMB de las 135 libras, al noquear al cubano Yuriorkis Gamboa el pasado mes de diciembre en el State Farm Arena, de Atlanta, Georgia, con lo que mejoró su récord invicto a 23 victorias, con 22 nocauts.

Can’t wait to put on a show Oct. 24 on @ShowtimeBoxing PPV! #TeamSantaCruz pic.twitter.com/uOmxiIdjgQ