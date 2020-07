Famosas son consideradas un 'peligro sanitario' por expertos en salud

"Ahora soy un 'Peligro Sanitario', los políticos, sus legionarios y granjas de bots no son peligrosos, ellos son buenos. Por cierto desde que @DrVicOficial amenazó con atacar y lo cumplió, me atacan muchas cuentas de 'doctores', groseros, sin educación y con muy mala ortografía", detalló Navidad.

El mencionado Doctor Vic, quien también es youtuber, anunció hace unos días un complot para bloquear las cuentas de la actriz por compartir "falsa" información acerca del coronavirus.

Pero Navidad no es la única famosa que se ha visto envuelta en escándalos que involucran a los profesionales de la salud.

En 2014 Claudia Lizaldi fue criticada por "promover una campaña antivacuna", luego de que afirmó que a sus hijos no los medicaba ni vacunaba, sino que prefería mantenerlos sanos con lactancia y otros métodos naturales.

Algunos fans e incluso médicos hicieron controversia alrededor de esta decisión.

La vacunación universal es una obligación de la población. Porque así nos protegemos mutuamente. Cuando alguien decide no vacunar pone en riesgo a toda la sociedad y sobre todo a los niños que por alguna patología realmente no pueden vacunarse. #sarampion

El proyecto televisivo Médicos, línea de vida fue criticado por expertos en salud debido a las imprecisiones que la trama planteaba en cuanto a los procesos médicos.

En aquel entonces fue el mismo Doctor Vic, ahora involucrado con Paty Navidad, quien creó un video para hacer notar esos errores de la ficción protagonizada por Livia Brito y Daniel Arenas.

Durante la cuarentena, Bárbara de Regil lanzó al mercado su proteína muscular llamada "Loving it", en la que asegura utilizó sólo ingredientes naturales y fue asesorada por especialistas para garantizar su efectividad y no dañar la salud.

El producto se agotó en su primer día de venta a través de internet. Lo que llamó la atención de varios nutriólogos, (que no son médicos, pero sí licenciados conocedores de la material) quienes hicieron sus análisis desmintiendo algunos de los beneficios que la actriz anunciaba.

El nutriólogo y entrenador Aries Terrón hizo un video explicando a detalle los ingredientes.

Además otros doctores lo apoyaron en redes sociales. Ante la problemática, De Regil tuvo que hacer un video aclarando los procesos de elaboración de su suplemento.

