¿Cómo preparar distintos tipos de café?

Las distintas formas de tomar café avanzar y cambiar en cada región. Esto va de la mano con la evolución de la industria, gracias a la cual una máquina de café puede servir hasta 200 tazas por día.

Aquí te contaremos sobre los distintos métodos de preparación, y verás que muchas de ellas incluso puedes hacerlas desde casa.

Prensa francesa

Este es uno de los métodos más populares, sin embargo, en algunas ocasiones no es la preferida de los bebedores de especialidad, ya que para preparar un buen café con la prensa francesa debes asegurarte que, después de presionar, vas a decantar el café.

Esto puede hacer la diferencia entre un excelente sabor un muy mal sabor. No es complicado, incluso es el favorito de muchos para realizar en casa. Es ideal si te gusta el café con cuerpo y una preparación simple y rápida.

Prensa Italiana

Al igual que la anterior, la prensa francesa es una de las favoritas ya que es económica, fácil y rápida, además de dar un sabor muy particular a tu café bastante concentrado.

Su método de preparación pasa por tres pasos; el agua de la parte inferior hierve y el vapor avienta el agua hacia la parte superior donde se encuentran los granos de café. Una vez que el agua haya hervido no toma ni 5 minutos en caer, es por ello que es muy popular entre los europeos con prisas matutinas.

Consigue una consistencia y sabor similar a la de un expresso.

Chimex

Es un recipiente que comparte la forma de un florero. Con este método puedes hacer varias tazas de café al mismo tiempo.Toma alrededor de 10 minutos, pero ya que necesita que cuides ciertos detalles para que quede bien (más que en los métodos anteriores) debes ser paciente y no apresurar las cosas.

Los filtros que se utilizan son aproximadamente un 30% más gruesos. Si decides intentar este método debes saber que no es tan simple como parece, ya que necesitas tener conocimiento del volumen del café, temperatura del agua y tamaño de la molienda. Si esto es desconocido para ti o no eres tan paciente, te recomendamos optar por las anteriores opciones.

Café turco

El método Turkish Coffee Pot se prepara con un artefacto conocido como cezve o ibrik. Es fácil de seguir y cuenta con un sabor muy característico como tradicional. Por lo general se utiliza el cezve, agua y granos muy molidos.

Se debe hervir a fuego lento el agua más de una vez, aproximadamente unas dos o tres veces. Esto de dará un brebaje que suele causar opiniones muy extremistas; ya sea que sea amado u odiado.

Como resultado da un sabor muy fuerte y cremoso, con una capa de espuma muy espesa en la parte superior. Si prefieres el café muy limpio este puede no ser tu favorito. Intenta que el café que escojas esté muy bien molido.

Sinfón

El sinfón u olla de sifón es un método realmente distinto y aunque a muchos llama la atención, no se animan a realizarlo por ellos mismo, sin embargo, cuando lo hacen no pueden dejarlo. No es un método sencillo, mezcla varios métodos y ciertamente un poco largo el proceso.

Se trabaja con agua un poco caliente, ya que deberás colocar fuego en la parte inferior, y esto facilitará un poco las cosas. El café que obtienes de este método es bastante concentrado y lleno de sabor, ya que conserva un sabor muy puro.

Aerospress

Esta forma de preparar café es todo menos viejo, lo cierto es que es un nuevo y novedoso método que se ha vuelto el favorito de muchos viajeros. No se necesita tener conocimiento sobre barismo, y en contraste a su simpleza, se obtiene un sabor muy similar al de una máquina de café.

Sólo necesitas agua muy caliente (80°), café molido muy fino, un agitador y tubo de presión. La simpleza lo hace ideal si no deseas dedicarle mucho tiempo, además que la facilidad para limpiar tus instrumentos es un plus.

Es un excelente método para aquellos a los que les guste acampar y llevarlo como esencial.

Cold brew o Cold Drip Brewing

Método sugerido para los amantes del café que están dispuesto a esperar todo un día por un buen café (quizá para la cena), ya que este método toma como mínimo 10 horas.

Se debe a que recurre a la forma de actuar de un gotero, por lo que también requiere mucha paciencia. En el proceso filtra agua fría a través del café molido durante un largo tiempo. El sabor es muy distinto a otros, ya que aunque es muy fuerte, no es ácido ni tan amargo.

Se cual sea el método por el que te decidas, todos son la opción perfecta para disfrutar de un buen café hecho por ti con calidad de barista, lo seas o no.