Cuarentena acaba con el amor de famosos

La pandemia de COVID-19 ha acabado con la vida de miles de personas en el mundo y además ha generado problemas económicos, sociales y psicológicos, incluso logró terminar con el amor de muchas parejas.

Los famosos no quedaron exentos de estas situaciones, tan es así que varios de ellos ultimaron sus relaciones amorosas entre abril y julio, tiempo que lleva la contingencia en el Continente Americano ya que en Asia o Europa, como es sabido, comenzó antes.

Los cantantes TINI y Sebastián Yatra se veían muy enamorados en sus fotografías, sin embargo, se dieron cuenta que, pese a tener carreras similares, sus propósitos de vida no coincidían.

"Hola... queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación. A veces las cosas no se dan como uno imagina... Hoy sentimos que es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán los lindos recuerdos en nuestro corazón...", posteó TINI enTwitter.

Posteriormente, el intérprete de Traicionera ofreció una entrevista a Chiqui Delgado en el Break de las 7 de Univisión, donde comentó que la relación había terminado en buenos términos.

"Mi corazón está bien, terminé con Martina ya hace casi dos meses, obvio no fue un momento fácil y no lo ha sido. Tomamos una decisión para que cada cual haga lo que le nace del corazón al máximo, en este momento ella está allá en Argentina, yo estoy en Colombia.

"Y aunque tengamos carreras muy similares, también nuestras metas de vida o a largo plazo también a veces van por distintos caminos", posteó el cantante.

Antes que finalizara el mes de junio, los actores Jessica Díaz y José Ron se valieron de Instagram para comunicar que ya no eran pareja. "Ya no somos novios, pero queríamos hacer este en vivo para decírselos juntos".

De una forma agradable, con educación y respeto; los artistas contaron que decidieron tomar cada uno su rumbo y que ahora son grandes amigos.

"Fue hermoso, de los noviazgos más bonitos, pero por falta de tiempo y por circunstancias no nos podíamos ver. Entonces decidimos seguir apostando por la amistad para que no hubiera roces y nos llevamos increíble", dijo Díaz.

Tras ocho años de estar juntos, la actriz Christina Ricci, quien se hizo famosa por su personaje de Wednesday Addams en las películas de Los Locos Addams, puso fin a su romance con el técnico cinematográfico James Heerdegen.

De acuerdo con información proporcionada por el sitio TMZ a inicios de julio, Christina ha pedido a la corte la separación legal de su todavía esposo alegando "diferencias irreconciliables". Además, desea la custodia del heredero de ambos, Freddie.

A finales de 2019, el actor Channing Tatum y la cantante Jessie J terminaron su relación amorosa que comenzó en 2018. Justo en enero de 2020 anunciaron a la prensa que se habían dado una segunda oportunidad, sin embargo, en abril volvieron a separarse.

"Fue una ruptura amigable. Ellos intentaron hacerlo funcionar de nuevo, pero se dieron cuenta de que están mejor como amigos", dijo un amigo cercano a los artistas, según difundión el portal del canal E! Entertainment.

Los actores Megan Fox y Brian Austin Green estuvieron juntos 10 años. En mayo confesaron que cada quien tomaría su camino, aunque hay rumores de que se encontraban separados desde finales del año pasado.

En su propia podcast denominado With Brian Austin Green, el actor charló acerca de los motivos que originaron la separación. También dio detalles de cómo será el trato con los hijos que procreó con Megan: Noah Shannon Green (7 años), Bodhi Ransom Green (6) y Journey River Green (3).

"Siempre la amaré. Y sé que ella siempre me amará y sé que, en lo que respecta a la familia, lo que hemos construido es realmente genial y realmente especial. Aquí no hay víctimas. Tenemos la intención de seguir haciendo vacaciones familiares y días festivos en familia", externó Brian.

"Nunca lograrás convencer a alguien de que te ame. No importa qué hagas. No puedes cambiar a esas personas que no están listas para amar. Las acciones son siempre más fuertes que las palabras", posteó la modelo Shayna Taylor en su Instagram luego de que se diera a conocer que ya no era pareja del presentador Ryan Seacrest.

Ryan y Shayna se vincularon por primera vez en 2014, y la pareja ha tenido una relación intermitente a lo largo de los años, sin embargo, todo indica que ahora sí se han separado definitivamente.

"Ryan y Shayna decidieron terminar su relación romántica amigablemente hace algún tiempo. Siguen siendo buenos amigos, se apoyan mutuamente y siempre apreciarán su tiempo juntos como pareja", puede leerse en un comunicado de prensa.