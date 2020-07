Sobre homicidios, pide alcalde de Torreón no exagerar

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, llamó a medios de comunicación a no exagerar el hecho de que en un lapso de 24 horas hayan ocurrido cinco asesinatos en diversos puntos de la ciudad, uno de los cuales ocurrió en el interior de un restaurante, frente a comensales.

Zermeño compareció el miércoles ante la prensa al finalizar un evento en la Plaza Mayor, ahí fue cuestionado sobre las estrategias de prevención y vigilancia que aplica el Municipio de Torreón, además de la coordinación que existe con la Fiscalía General del Estado (FGE), encargada de resolver los crímenes.

"A ver, estamos haciendo las cosas bien, no estamos pensando que las cosas no se estén haciendo bien. Hay vigilancia, hay buenos operativos, hay mayor presencia, hay policías, están mejor equipados, hemos sumado equipo tecnológico, no solamente el Municipio, el Gobierno del Estado, con más cámaras de vigilancia. La seguridad pública nos toca a todos, hay menos impunidad y hay más detenidos", precisó el alcalde.

Cuestionado sobre los mecanismos de reacción en caso de algún hecho de violencia mediante presencia en corredores comerciales, botones de pánico o llamadas a números de emergencia, el presidente municipal señaló que más allá de mantener una presencia en los negocios de forma puntual, es de mayor importancia que exista un trabajo de sanción para los responsables por parte de la FGE.

"Pregúntale a la Fiscalía… No tenemos policías para estar en cada restaurante, o sea, pregúntenle a la Fiscalía que se investigue y se castigue a los responsables, punto, que no haya impunidad. Lo importante cuando hay ilícitos como estos es que puedas detener al responsable, meterlo a la cárcel y que no haya impunidad", remarcó.

El alcalde también habló sobre comentarios en medios de comunicación que destacan el número de asesinatos en un lapso de solamente horas. Zermeño dijo que Torreón no está en circunstancias de violencia como en años anteriores ni tampoco se vive un ambiente como en el Estado de México, Guanajuato o en otros puntos del sur del país.

"A ver, no estamos en esas circunstancias, digo, no exageremos. No quiero que los medios exageren las cosas, son hechos muy lamentables, muy tristes, pero que no hay impunidad, no estamos en las circunstancias anteriores. Yo les pido por favor que pongan en el contexto real… No estamos en esas circunstancias, ni así comenzamos, no estamos viviendo las circunstancias ni de Guanajuato, ni de Guerrero, ni del Estado de México, ni de Morelos, ni de Jalisco", sentenció.

Niega alcalde de Torreón que asesinatos recientes representen una ola de violencia. Llama a que medios de comunicación no exageren la situación. Ocurrieron cinco asesinatos entre lunes y martes en diversos puntos de Torreón, uno de los cuales ocurrió dentro de un restaurante, frente a comensales. Destacó que debe ser la Fiscalía del Estado de Coahuila la que resuelva los crímenes, de modo que no exista impunidad.