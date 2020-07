Lagunero, rumbo al Mundial infantil de golf

El mayor evento de golf infantil a nivel mundial, tendrá representación de la Comarca Lagunera, con el torreonense Marcel Petitjane, participando en els Campeonato Mundial US Kid, a celebrarse en Pinehurst, Carolina del Norte.

Marcel, nacido en Torreón hace 11 años, estudiante en el Instituto Cumbres - Alpes y residente en Gómez Palacio, competirá al lado de los mejores golfistas infantiles de los Estados Unidos y otros países, en un torneo que fue aprobado para celebrarse en medio de la pandemia del COVID-19, tomando numerosas precauciones sanitarias y de salud. El certamen se llevará a cabo en Pinehurst, un pequeño pueblo consagrado al golf, ubicado en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde se jugará del 29 de julio al 4 de agosto, con la participación de más de mil 500 jugadores en diferentes categorías.

En entrevista con El Siglo de Torreón, el pequeño Marcel expresó su emoción al estar en puerta su participación en el torneo, donde pretende representar dignamente a la Comarca Lagunera y a todo México. Durante su práctica en el Club Montebello, donde entrena de manera diaria, el joven lagunero compartió de cara al torneo: "es un evento creado por la empresa US Kids, que también se dedica a la fabricación de equipos de golf para niños, se va a jugar en Pinehurst, Carolina del Norte, es un pueblo pequeño, en el que hay varios campos. A mí me tocó jugar en la categoría de 10 - 11 años, pero también hay desde más pequeños y hasta 12 años, los menores juegan 9 hoyos, a mí ya me toca jugar 18 hoyos y son 3 rondas, si pasas el corte son otras 2 rondas más", describió.

3 RONDAS disputará el lagunero Marcel Petitjane en el Campeonato Mundial, buscando avanzar.

"Me sorprendió mucho la invitación, no me la esperaba y no sabía si llorar de felicidad o de nervios. Ahorita me siento muy nervioso porque jamás he ido a un torneo de esa categoría, solamente he jugado la gira Lagunera y la de Zona Norte, que por muy poco me clasifico a la Inter Zonas, pero estoy entrenando duro en el resort de Montebello con mi profesor Mario Romero y estamos trabajando muy a gusto, mi familia está emocionada y yo estoy nervioso, pero también feliz por llegar a un torneo tan importante, a pesar de que tengo muy poco tiempo en este deporte", señaló Petitjane, quien juega golf desde hace menos de tres años.

Todos los días, Marcel toma los bastones y entrena entre dos y tres horas, en campo o en el área de práctica, además de caminar, preparación en la que confía para cumplir con un excelente papel en el torneo mundial. "En mi categoría me tocó con jugadores de Estados Unidos, vamos cinco mexicanos, otro de Puerto Rico y un Argentino. El lunes 27 hacemos el viaje, para empezar a jugar el día 29", describió.

"El ganar sería un sueño hecho realidad para mí, porque es un torneo mundial y no cualquier niño puede siquiera jugarlo. Estoy muy orgulloso de poder representar a La Laguna en este torneo mundial y a los niños que juegan golf, los invito a que sigan practicando y así lograrán sus objetivos", finalizó.