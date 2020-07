Llama Zermeño a no 'exagerar' por asesinatos recientes

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, llamó a medios de comunicación a no exagerar el hecho de que en un lapso de 24 horas hayan ocurrido cinco asesinatos en diversos puntos de la ciudad, uno de los mismos en el interior de un restaurante y frente a varios comensales.

Zermeño compareció ayer ante la prensa al finalizar un evento en la Plaza Mayor, ahí fue cuestionado sobre las estrategias de prevención y vigilancia que aplica el Municipio de Torreón, además de la coordinación que existe con la Fiscalía del Estado, encargada de resolver los crímenes.

"A ver, estamos haciendo las cosas bien, no estamos pensando que las cosas no se estén haciendo bien". Cuestionado sobre los mecanismos de reacción en caso de algún hecho de violencia, esto mediante presencia en corredores comerciales, botones de pánico o llamados a números de emergencia, el alcalde señaló que "no tenemos policías para estar en cada restaurant, o sea, pregúntenle a la Fiscalía que se investigue y se castigue a los responsables, punto, que no haya impunidad, o sea lo importante cuando hay ilícitos como estos es que puedas detener al responsable, meterlo a la cárcel y que no haya impunidad".

2 DÍAS

De esta semana han acumulado ya a cinco personas asesinadas en la ciudad.

Declaración

"No exageremos, no quiero que los medios exageren las cosas, son hechos muy lamentables, muy tristes, pero que no hay impunidad", reclamó el alcalde a la prensa.