'Rafa' Puente elogia a Pablo Guede por su trabajo en la Liga MX

El técnico del Atlas, Rafael Puente del Río, espera que las modificaciones a su 11 inicial que tenía proyectado ante Xolos para el sábado, no modifiquen mucho lo que ha planteado, porque enfrentará a un equipo del cual no sabe mucho futbolísticamente porque no tuvo un encuentro amistoso, pero sí sabe que están bien dirigidos por Pablo Guede, a quien admira.

"Los dirige un entrenador que me identifico plenamente en su idea de juego, es un técnico que respeto y admiro, que ya confirmó su extraordinaria capacidad desde el torneo anterior y ahora está ante un reto importante, porque se conformó un muy buen plantel en calidad, en conjunto. Le competerá al técnico hacer un buen equipo, tiene un buen plantel, pero ahora deberá hacer un buen equipo".

Dice Puente del Río que es la primera ocasión que se enfrenta a un equipo del cual, no hay un análisis del algún encuentro, debido a que no sostuvo uno amistoso y se basará únicamente en las características de los jugadores, la calidad del plantel, no más.

"¿Qué pueda esperar de estos Xolos? En idea tengo algo pero qué también estén en la ejecución no lo sé porque no tienen ningún antecedente, es un plantel nuevo, con nueva dirección técnica, no tuvo ningún encuentro amistoso y no hay mucha información de eso. Desde que estoy en esta profesión, es la primera vez que voy a enfrentar a un rival, sin tener ninguna referencia de él. Sé quiénes lo integran, sus características, el gusto del técnico, su modelo, pero no hay antecedente de este equipo y por lo tanto análisis".

Atlas entrenó en el colegio 11 México, ya que la cancha en la cual jugarán este sábado, es sintética y es lo más cercano que tuvo el zorro para prepararse, por lo pronto, calificó Puente a Xolos como un conjunto que será protagonista, pero espera que no lo muestren ante ellos.

"Le llevará tiempo, un proceso. ¿Qué tipo de rival nos vamos a enfrentar? Por el entrenador puedo decir que será un equipo protagonista, que le gustará tener la posesión de la pelota, que intentará no dividir, que buscará jugar muy a fin de lo que nosotros queremos hacer y eso al final genera, pone en la mesa ingredientes para hacer un platillo bastante apetecible".