El príncipe George cumple 7 años

El príncipe George, quien algún día se convertirá en jefe de Estado y soberano de la Mancomunidad de Naciones, llega a los siete años y sus papás, el Duque y la Duquesa de Cambridge, lo celebran con la publicación de nuevas imágenes.

George nació el 22 de julio de 2013, dos años después de que William y Kate Middleton llegaran al altar en la Abadía de Westminster. Ambos también procrearon a Carlota de Cambridge (2 de mayo de 2015) y Luis de Cambridge (23 de abril de 2018).

La foto que en menos de una hora alcanzó más de 360 mil me gusta y cientos de comentarios, muestra lo mucho que ha crecido el príncipe George. En una de las imágenes se ve al niño con una camiseta de estampado tipo camuflaje y en la otra con una polo color oliva.

En los últimos meses, las apariciones públicas de William, Kate y sus tres hijos han sido contadas por el tema de la expansión del coronavirus en el mundo, ya que así como otros niños en todo el planeta, los principitos también han tenido que quedarse en casa.

Hace unos días, Julia Samuel, amiga de la princesa Diana y quien es madrina del príncipe George, reveló que le regala juguetes ruidosos y difíciles de armar, algo que según ella le habría gustado a la abuela paterna del niño. "Por el tamaño del regalo, William tiene que pasar días armando toda la maquinaria y hace ruidos terribles y todo eso me hace reír y hace reír a George", dijo Samuel.

La psicoterapeuta y autora del libro "This Too Shall Pass: Stories of Change, Crisis and Hopeful Beginnings" mencionó que el príncipe es un niño divertido, luchador, descarado y que la princesa Diana lo habría amado mucho.

Las imágenes que fueron liberadas a través de las redes sociales del palacio de Kensington, hogar oficial de Kate Middleton, el príncipe William y sus hijos, fueron capturadas por Kate, quien es una aficionada a la fotografía.