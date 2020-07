Selena Gomez: Las 5 polémicas que han marcado sus 28 años

Selena Gomez es una de las cantantes más populares en la actualidad. La también actriz saltó a la fama gracias a su participación en el programa "Los Hechiceros de Waverly Place", el cual la hizo acreedora de diversos premios como Kids Choice Awards y Teen Choice Awards.

A pesar de la fama, la estadounidense no ha estado exenta de las polémicas a lo largo de su carrera.

1.- En septiembre del 2017, la intérprete de "Lose You To Love Me" se sometió a un trasplante de riñón debido a los problemas de salud que presentaba por el lupus. El órgano fue donado por su mejor amiga Francia Raisa, con quien rompió relaciones después de que la actriz mostrara su enfado por el estilo de vida que Selena Gomez llevaba. Los consejos que Francia le brindaba fueron tomados a la mala por Selena, quien dejó de hablar con su amiga en octubre del 2017.

2.- Selena Gomez tuvo una relación con Justin Bieber, el cual inició en el 2010. El noviazgo estuvo rodeado de problemas, ya que amigas de Selena como Taylor Swift estaban en contra del romance ya que era muy dañina para ella.

Los artistas tuvieron una fuerte discusión a través de sus perfiles de Instagram luego de que Bieber se quejara de las críticas hacia Sofia Richie, por lo que Selena le aconsejó que no tratara mal a sus seguidores, ya que ellos siempre le brindaron su apoyo.

Dichas palabras no fueron tomadas de buena manera por el intérprete, quien le respondió que "es divertido ver gente que me usó para atraer atención y aún trata de señalarme de esta manera".

Selena no se quedó callada y respondió "Qué divertido como los que engañaron múltiples veces señalan a los que perdonaban y apoyaban, no es de extrañar que los fans estén enojados".

3.- En abril del 2020, la originaria de Texas lanzó una canción titulada "Boyfriend", y desató la polémica ya que varios de sus seguidores la compararon con el tema de título homónimo de su ex pareja Justin Bieber.

La canción habla acerca de la búsqueda de un nuevo romance luego de haber estado en varias relaciones y siempre estar con el "equivocado". El video mostraba a Selena en un auto con una jaula con anfibios con los que sale en citas para ver si alguno es el elegido.

La compositora de 28 años reveló después la historia detrás de la letra, la cual compuso junto a Julia Michaels y Justin Tranter.

"Julia me llamó y me preguntó que cómo me sentía y dije 'no sé, quiero un novio'. Eso respondí porque estaba en un momento de emoción en cuanto al futuro y porque estoy abierta a eso".

4.- The Weeknd y Selena Gomez tuvieron una relación en el 2017, la cual duró menos de un año.

El romance tuvo sus altibajos debido a las apretadas agendas de los artistas. La ruptura se dio luego de que ella y Justin Bieber fueron vistos en diversas reuniones. De acuerdo con "People", todo quedaba en una simple amistad entre Bieber y Selena.

5.- Hace tres años, la filántropa causó revuelo en las redes sociales luego de que el fotógrafo Mert Alas subió una imagen en Instagram en donde se puede ver a Selena semidesnuda.

La cantante aparece tapándose solamente con una toalla y deja ver su trasero que traía puesto una tanga.

Dicha fotografía desató críticas de los seguidores, quienes cuestionaron el hecho de que posara de esa manera cuando no tenía la necesidad de hacerlo.