Las mejores series y películas para los que aman la comida

¿Eres de los que ama la comida y se le antoja cada plato que ve en la televisión o en el puesto de la esquina?

Bueno, pues tal vez la pandemia no ha terminado y todavía no podemos viajar como antes lo hacíamos (y probablemente las cosas no vuelvan a ser como antes) pero a todo tenemos que adaptarnos y todavía hay formas de hacer un delicioso recorrido gastronómico desde casa y hasta preparar uno mismo uno que otro platillo.

Disponible en: Netflix

Por qué verla: ofrece un recorrido por países como Perú, Colombia y por supuesto México, a través de la gastronomía. En sus seis episodios además de aprender sobre las diferentes formas de cocinar de cada región la serie retrata la cultura e historias de gente trabajadora que ha encontrado en la comida su mejor forma de expresión.

En el caso de México recorreremos Oaxaca y aprenderemos de platillos como las memelas.

Disponible en: YouTube

Por qué verlo: ¿les ha pasado que al ver una película se les antoja comer algo de lo que los personajes comen? Pues Pixar tuvo la genial idea de recrear algunos platillos de sus filmes para que los fans pudieran prepararlos. En los clips que fácilmente se pueden ver por YouTube se puede aprender a preparar Ratatouille, Pizza (como la de "Pizza planeta") y hasta al protagonista del corto "Bao". ¡Ten listos los ingredientes!

Disponible en: Paramount+ (a través de ClaroVideo)

Por qué verlo: Jon Favreau dirige y protagoniza este filme de 2014 en el que interpreta al chef Carl Jasper quien, tras perder su trabajo y por coincidencias de la vida, emprende su propio negocio con un puesto móvil de comida cubana. Algo es seguro: cada platillo que cocina se antoja y mucho.