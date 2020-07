Arrecian multas a transporte público de Torreón por omitir medidas sanitarias

El titular de la Dirección de Movilidad Urbana de Torreón, Héctor Javier Rivera, señaló que durante este mes de julio se romperá la marca de multas registradas contra el transporte público en el mes de junio, esto por incumplir las medidas de prevención del contagio del COVID-19.

Señaló el funcionario que se trata principalmente de situaciones como la aglomeración de usuarios en las unidades, la falta de limpieza, además de que los choferes no usan cubrebocas y no piden su uso entre los pasajeros, omisiones que se detectan en los filtros de revisión diaria y también mediante recorridos de los inspectores de la propia Dirección de Movilidad y Autotransporte Municipal.

“En el caso de los choferes ellos saben que no hay opción, que es la parte que nos corresponde, chofer que es detectado sin el uso del cubrebocas va a ser sancionado, camión que traiga exceso de pasaje, que traiga pasajeros de pie, va a ser sancionado, eso no se detiene, vamos a continuar, los filtros siguen en la mañana y en las tardes se están haciendo de todas formas revisiones en diferentes puntos”.

Rivera señaló que a lo largo del mes de junio se aplicaron unas 300 multas relacionadas a omisiones sanitarias en camiones de las rutas urbanas y suburbanas, pero hasta este 22 de julio la cifra de multas aplicadas llegó ya a las 200, lo que habla de la intensidad del trabajo de vigilancia y de que la tendencia indica que el presente mes terminará con una nueva marca.

El titular de Movilidad Urbana destacó que, aunque ha sido un tema complejo de generar reflexión entre la población, ya una mayoría de los usuarios suben a los camiones y taxis utilizando su cubrebocas de forma adecuada, por lo que mantienen el llamado a la población para que se sigan cuidado y se puedan bajar los contagios del SARS-CoV-2 (COVID-19) en la Comarca Lagunera.

“Como sabemos, ya por lineamientos oficiales pues ya es obligatorio el uso de cubrebocas para todos y el servicio público, el transporte público no es la excepción, desde la semana pasada que el alcalde anunció en estos cruceros que se están haciendo (campañas) de manera itinerante, transporte se ha sumado a algunos de ellos, de todas formas seguimos nosotros con el filtro, yo en lo particular estuve ayer (martes) aquí en Revolución y sí nos percatamos que la verdad es que la mayoría de la gente ya lo trae puesto, al principio en los primeros meses, todavía en semanas anteriores, hace dos semanas todavía había renuencia, tanto había gente que no lo traía, como si le decías que se lo pudiera todavía había más renuencia de no querer ponérselo”.

Hasta el corte de este miércoles 22 de julio la Comarca Lagunera ya concentra unos 5 mil 870 contagios acumulados del COVID-19, han fallecido en la región 332 personas; Torreón por su parte es el segundo lugar en casos activos del virus en Coahuila, con un número de 574 contagios, solamente detrás de Acuña con 636.