Según expertos, quienes no respetan la distancia social son menos inteligentes

Con las cifras de infectados elevándose día con día, muchos psicólogos aseguran que se debe a que muchas personas aún dudan de su existencia, no creen que los vaya afectar o creen en teorías conspiranóicas.

Sin embargo, según un estudio publicado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, quienes cuidan su distanciamiento social, incluido el uso de tapabocas, gozan de una mejor calidad en su memoria de trabajo.

La memoria de trabajo no se refiere a la capacidad de recordar cosas, sino a la memoria operativa, o en otras palabras, memoria de inteligencia. Es la inteligencia que te permite procesar la información que llega a tu cerebro para poder actuar y tomar decisiones, desde comprensión lectora, desarrollo de habilidades matemáticas o los peligros de una situación, como una pandemia.

WeiWei Zhang, profesor asociado de psicología de la Universidad de California, explica que quienes no acatan las medidas sanitarias probablemente tengan limitaciones en su capacidad mental, por lo que no son totalmente conscientes del riesgo que corren, lo que los hace elegir excusas sin sentido para no acatar los cuidados.

Si bien no se sabe si todas las personas que no usan cubrebocas padecen esta misma limitación, es fácil acceder a todos los videos en redes sociales donde se ve a personas que no respetan la distancia social siendo violentas y tomando decisiones equivocadas, lo podría ser un indicador de que el estudio puede tener razón.

Los creadores del estudio explican que la memoria de trabajo es tan importante que hace capaz a las personas de acatar las medidas de seguridad aún cuando saben que les causará algunas incomodidades. Explican también que es tan fuerte la correlación entre esta y el comportamiento, que es fácil predecir quienes van a seguir el distanciamiento y quien va a romper las reglas.

Zhang explica que tal vez las campañas de salubridad deberían ir dirigidas a este público, y deben tomar en cuenta las habilidad cognitivas para lograr promover los comportamientos obligatorios, como el uso de cubrebocas y cumplir con el distanciamiento físico.

Para ello sugiere que las campañas sean cortas y claras. De esta manera todos deberían entender la importancia de seguir y las reglas y no habrían excusas.