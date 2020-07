Vecinos y usuarios del Parque Morelos protestan contra obras

Una comisión de vecinos y usuarios del Parque Morelos protestaron este miércoles en contra de las obras anunciadas por el Gobierno del Estado de Durango en este espacio público debido a que aseguran que no quieren ninguna afectación a los árboles de la zona ni tampoco la construcción de canchas.

Los inconformes dijeron que basta dar un recorrido por el Parque Morelos para notar que algunos árboles están muriendo por falta de riego, además de que tanto el adoquín como las áreas de concreto que usan los corredores se encuentran en muy mal estado. Señalan deficiencias de alumbrado en el lugar y pese a que existe un pozo de agua potable no se usa para el riego de la zona.

"Eso es lo que deben de arreglar, no queremos más concreto, hay gente que viene desde lejos porque en su colonia no hay espacios verdes, no queremos canchas que lo único que van a provocar es que de vengan los malvivientes, lo que queremos es que reforesten el parque, que no tumben árboles, que rehabiliten los espacios pero como están, ya estamos cansados que a la ciudadanía no se le tome en cuenta", dijo la señora Conchis García, usuaria del parque.

Para las señoras Matilde Peralta, Silvia Martínez, Blanca Herrera, Gloria Rodríguez y Hortensia Martínez, todas vecinas del Parque Morelos, es necesario que las autoridades estatales que tienen sus oficinas en Durango se acerquen a La Laguna y conozcan las necesidades de los laguneros para que no impongan proyectos.

Alicia Torres Quintero, del Comité Pro Defensa del Parque Morelos, dijo que incluso ya se promovió un amparo.

"Desconocemos el proyecto, no se nos ha mostrado, la señora Vitela trae uno, el director de Ecología trae otro y el Estado trae otro, entonces nosotros vemos que son 3 y estamos pidiendo que nos los muestren... No conocemos el proyecto pero cuando vino el gobernador dijo que iba a ver una velaria, una cancha de futbol rápido, una cancha de futbol, un domo adentro del parque y unos juegos para los niños y ¿dónde van a poner todo eso? ¿Van a cerrar calles? ¿O cómo?", cuestionó la señora Alicia, otra vecina del lugar, quien mostró que a últimas fecha ya se han talado algunos árboles.

Dijo que además ya cuentan con un módulo ubicado en el parque en horario de las 7 a las 9 de la noche para recabar firmas con las personas que acuden a correr.

"Queremos que nos reforesten el parque, se están muriendo nuestros árboles por falta de agua, tenemos un solo regador, queremos reforestación, queremos que se nos tome en cuenta a la ciudadanía porque somos los de toda la vida que hemos vivido aquí. Vivo a 50 metros de aquí y ahí nacieron mis padres", dijo.