¿Qué razas de perros son menos olorosas?

Cuando decides tener un perro en casa, temas como olor pueden tener un peso importante, en especial si buscas un can que puedas tener dentro de casa sin problemas.

Aunque es cierto que todas las razas necesitan mantener una higiene adecuada para evitar el mal olor (sin excepciones), lo cierto es que algunas de ellas son menos predispuestas a tener un olor impregnado por naturaleza.

Dálmata

Su corto pelaje no le permite guardar suciedad ni otros elementos que le podrían generar mal olor. Además, son perros limpios por naturaleza a los que no les gusta ensuciarse. No tendrán problema por mantenerse así. Este es un excelente perro de compañía.

Poodle

Este can es reconocido por ser un perro hipoalergénico. Lo cierto es que no sólo no genera olores, sino que además es una excelente opción si buscas un compañero que no deje rastros de pelo a su paso.

Bichón Frisé

La piel de este perro produce naturalmente aceites que ayudan a que siempre se mantenga limpio. Además, también lo ayudan a evitar la concentración de suciedad y otras sustancias, por lo que no se permite producir un olor desagradable.

Maltés

Son perros muy pequeños, por lo que no son propensos a pescar malos olores ni ha producir ni suciedad para generarlo por él mismo. Además, son tan pequeños y delicados que puedes pasarles una toallita húmeda de vez en cuando para limpiarlos y no tendrás ningún problema.

Perro de agua portugués

A pesar de su abundante pelaje, posee un pelo muy delgado y fino que permite que se airee con libertad. No produce malos olores en los absoluto, por lo que si buscas un perro peludo que te haga compañía puede ser una gran opción.

Schnauzer

Sin importar el tamaño de este (mini, mediano y gigante), lo cierto es que todos tienen el mismo tipo de pelaje, uno que no genera mal olor y que es fácil de manejar. La ventaja de que todas sus variedades tengan esta característica es que si buscas un perro guardián o un perro más cariñoso, puedes escoger entre uno de ellos sin problemas.

Besanjin

Este perro no genera olores desagradables, principalmente debido a su corto pelaje. Además, tiene reputación de ser un perro muy limpio, al igual que el dálmata. Uno de los aspectos más llamativos de este can es que rara vez ladra, por lo general produce un sonido similar al de los montañistas que cantan sobre las montañas.

Debes tomar en cuenta, que algunos aspectos importantes que pueden hacer que tu perro tenga un olor desagradable y que es mejor tener en cuenta, sin importar a cuál raza pertenezca tu compañero.

*Mala alimentación

*Bañarlo con un shampoo erróneo

*Bañarlo con demasiada frecuencia

*Dermatitis u otros problemas en la piel

*Mala higiene bucal