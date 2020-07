Potente sismo magnitud 7.8 sacude a islas de Alaska

Un potente sismo remeció el martes por la noche la Península de Alaska, y se emitió una alerta de tsunami.

El terremoto de magnitud 7.8 se produjo el martes a las 23:12, hora PST, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se detectó a una profundidad de 9.6 kilómetros (6 millas), 96 kilómetros (60 millas) al sur-suroeste de Perryville, Alaska.

Se emitió una alerta de tsunami para partes del sur de Alaska, la Península de Alaska y las Islas Aleutianas más cercanas al epicentro.

También se emitieron avisos por posible tsunami en zonas cercanas. El riesgo de tsunami no afectaba a Hawai ni otras costas estadounidenses o del Pacífico canadiense.

