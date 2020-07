Pandemia reinventa a cantante lagunero Iván Black

La contingencia sanitaria generada por COVID-19 puso en jaque a los integrantes del gremio artístico ya que sus actividades fueron suspendidas, sin embargo, un cantante lagunero logró sacar lo bueno de lo malo.

Lejos de lamentarse, Iván Black ha sacado provecho a la pandemia ya que le ayudó a crecer en varios aspectos profesionales e incluso personales, aunque no niega que el coronavirus afectó bastante su economía.

"Me ha ido bien, no me quejo. Todo esto me ayudó a reinventarme, estuve haciendo otras actividades que en otro momento no hubiera explotado más como las presentaciones virtuales apoyadas por patrocinios.

"Luego, cuando ya todos estábamos encerrados comenzamos a dar conciertos en las cerradas, en las colonias. Así me ayudó a reinventarme esta pandemia", dijo en entrevista.

El cantante comentó a El Siglo de Torreón que también aprovechó para lanzar una nueva versión de Viento que compuso Arturo Ortiz de Tropicalísimo Apache.

"Se trata de un tema que tenía enlatado, lo tenía en Youtube, pero tenía dudas acerca de derechos de autor. Decidí subirlo porque se dio el tiempo y el momento para hacerlo. La gente me había pedido esta canción en plataformas como iTunes y Spotify y creánme que me ha dado muchas satisfacciones".

Iván informó que decidió grabar tal melodía porque quiso darle un toque rock pop al clásico de Apache.

"Quería hacer un crossover entre el rock con algo popular, algo que la gente conociera. Quise anclar una idea popular a un género que muchos no escuchan como lo es el rock o el funk".

El artista externó que se encuentra grabando un próximo material discográfico con el que espera reafirmar su carrera.

"Estoy haciendo un material. Estoy reinventándome también como productor porque yo estoy grabando todo. Adecué mi estudio desde la casa, será una producción discográfica acústica. El disco tendrá raíces country".

Durante la charla, Iván Black manifestó que en los últimos años ha dado a conocer diversas propuestas musicales.

"En 2015 salió un EP, se llamaba Indiferente. Este trabajo me dio a conocer y me abrió al camino para presentarme en varios eventos. También saqué un sencillo que fue muy conocido se llama Sinverguenza no soy. En Youtube varios covers que he elaborado han tenido muy buena respuesta".

Además de las actividades relacionadas con la música, Iván comentó que estudió la carrera de Comunicación de la UA de C.

"Estoy haciendo locución, casi todo lo he llevado a mi área profesional de la música. Estoy haciendo temas para una marca y otros para videos. El problema que tenemos ahora los generadores de contenido son las restricciones que hay en Internet".

Recordó el intérprete que su primera tocada ocurrió el 2 de octubre de 1998 y ve esa fecha como su aniversario.

"Esos fueron mis pininos, sin embargo, comencé a dedicarme a la música de forma profesional hace 16 años que fue cuando murió mi mamá de cáncer.

"Estuvimos mucho tiempo en la batalla y yo trabajaba como mesero, cuando ella fallece yo decidí que quería seguir generando ingresos, pero no sirviendo mesas sino cantando en el escenario".

Aunque ya cuenta con una buena trayectoria, Iván comentó que desea seguirse preparándose."Quiero seguir estudiando, hacer colaboraciones con artistas que admiro y hacer un disco que logre llegar a muchas personas".

Sobre los concursos de televisión como La Voz y La Academia, Iván Black cree que solo sirven para llegar de forma masiva al público.

"No creo que sirvan como escuela, como una manera de prepararse. No creo que puedan llegar a mejorar a un artista tanto", puntualizó.