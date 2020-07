Es horrible padecer el coronavirus: regidor

"Esto a nadie se lo deseo, por Dios. Es horrible padecer el coronavirus; te dan unas fiebres espantosas, dolor de cabeza y a veces no puedes respirar", dijo el regidor Gonzalo Barrios, quien se encuentra aislado en su domicilio luego de resultar positivo en la prueba que le practicaron.

"Yo me burlaba y decía: 'cuál coronavirus' y la verdad no sé dónde me contagié. Al principio no me cuidaba ni utilizaba cubrebocas, pero ya después lo usé al ver la situación como se estaba poniendo", cuenta el regidor, quien tiene ya 13 días con el padecimiento y confía en que ya haya pasado lo peor.

Entrevistado vía telefónica, Gonzalo cuenta que en su domicilio tiene un tanque con oxígeno porque a ratos no puede respirar bien y lo tiene qué utilizar para poder hacerlo.

"Te dan unas temperaturas bien horribles y comienzas a desvariar, alucinar. Yo me veo en la Presidencia, alegando, discutiendo y sin estar dormido. ¡Despierto te pasa esto!".

¿Te dio miedo morir?, le pregunta el reportero.

"Sí, la verdad sí me dio miedo y llegué a pensar que podría morirme porque te sientes muy mal con la temperatura, la tos, todo te duele. Ahorita estoy con el oxígeno porque todavía lo nec esito", dijo.