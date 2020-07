Nicky Mena se integra a Boy Band Experience

El espectáculo Boy Band Experience sigue reclutando en sus filas a figuras que fueron sensación a principio de este siglo y esta semana se suma al proyecto Nicky Mena, quien fuera parte del grupo M5.

"Si bien no me alejé completamente de los escenarios, porque he estado haciendo teatro, pero cantar como lo hacía con M5 han pasado como 13 años, por eso esto es como estar esperando a Santa Claus y quiero que el momento de presentarnos llegue, porque es el mejor regalo volver a vibrar con las fans y cantar los éxitos de todos los que van a estar, estoy emocionado", señaló Mena.

En las semanas que siguieron después de anunciar la creación y los planes de Boy Band Experience en febrero, explica Rodrigo Sieres, organizador de este espectáculo e integrante de Mercurio, las fans de M5 comenzaron a pedir la integración de Nicky Mena, pero no lograban contactarlo, hasta que Angelo Santoyo puso el número telefónico sobre la mesa.

"Me siento muy contento porque después de 13 años, que es más o menos el tiempo que tiene el último concierto que dio M5; esto se dio por coincidencia, porque hace unos meses nos reunimos todos los integrantes del grupo después de tanto tiempo sin vernos, entonces las fans comenzaron a pedir un reencuentro por redes sociales, en ese momento ya sabía que Jack Duarte y Ángelo Santoyo tuvieron pláticas para este proyecto, pero yo aún no era convocado, hasta que llamaron y después todo se fue dando", explicó Nicky.

Una de las cosas que Sieres está agradeciendo es que sus compañeros le sigan dando su voto de confianza al integrarse a este espectáculo, por lo que está casi seguro que se divertirán mucho arriba del escenario y que no habrá problemas entre ellos, porque hay bastante confianza entre ellos.