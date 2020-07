Exhorta Pérez a 'tener un poquito más de conciencia'

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI en La Laguna de Coahuila, Juan Pérez Ortega, exhortó a la población a "tener un poquito más de conciencia" durante esta pandemia por el COVID-19 y reiteró que el virus sí existe y que se está viendo reflejado en los fallecimientos, en el incremento de personas hospitalizadas y en el número de contagios.

"La recomendación es que sí acaten lo que se les informa y seguir con el uso del cubrebocas que sabemos que es obligatorio en todo el estado de Coahuila, con las medidas de higiene, lavarse las manos con frecuencia, ya sea utilizar jabón o gel antibacterial y la sana distancia", expresó.

Como se recordará, el pasado domingo se registró una aglomeración de personas en un baile realizado en la Plaza de Armas de Torreón y en la que se pudo observar que algunos ciudadanos manifestaron su incredulidad respecto a la existencia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

-Señora, usted ¿qué opina del COVID?, se le preguntó a una mujer que asistió al espacio público en donde amenizó un grupo musical.

-¿Del 'covirus' (sic)?, ¿quiere que le diga lo que pienso?, yo aquí he estado día con día y sin cubreboca, y sigo igual, miren, yo no tengo nada, no existe (el virus), son del primer mundo y el segundo mundo, nosotros somos tercermundistas", respondió.

Al respecto, Pérez recordó que desde el inicio de la pandemia por el coronavirus, una de las recomendaciones principales es quedarse en casa si no se realiza una actividad esencial.

Ayer, la Secretaría de Salud en Coahuila contabilizó 9,370 casos positivos de COVID-19, entre ellos 429 decesos. De la cifra total, 3,602 casos están activos de los cuales, 541 son de Torreón.

Coronavirus

Reporte estatal COVID-19 al día de ayer. *En todo el estado, hay 9,370 casos de COVID-19 incluidas 429 muertes. *Hay 530 personas hospitalizadas que han dado positivo al virus y con diagnóstico sospechoso. De esta cifra, 233 pacientes están internados en unidades médicas de Torreón. *En Torreón hay 541 casos de coronavirus activos; en San Pedro hay 344; en Francisco I. Madero hay 219; en Matamoros 100 y en Viesca 7.