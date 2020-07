Piensa Almada en el triunfo

- De cara al inicio de la participación de los Guerreros del Santos Laguna en el torneo "Guard1anes 2020" de la Liga MX, el equipo Albiverde continúa con su preparación en Territorio Santos Modelo, donde preparan el debut ante Cruz Azul.

Los dirigidos por Guillermo Almada tienen su primera cita del certamen el próximo sábado 25 de julio, visitando a una "Máquina" que está bien aceitada, recién ganadora de un torneo amistoso y que fue el equipo líder durante el torneo anterior. Con todo y eso, Almada siente confianza en su equipo y pretende conseguir puntos desde la primera jornada, así lo aseguró ayer en conferencia de prensa que se realizó de manera remota, en la que el entrenador Albiverde compartió aspectos relevantes de su equipo, a unos días de volver a la competencia.

El estratega santista afirmó que su equipo ha tenido el rodaje necesario para comenzar el torneo, con tres partidos amistosos, considera que todas las escuadras están en igualdad de circunstancias: "no me gusta poner excusas y cuando empiece el campeonato, todos vamos a empezar desde cero, si tenemos deficiencias debemos superarlas con ganas, con deseo y con futbol. La única manera de adquirir ritmo es compitiendo, así que buscamos llegar de la mejor manera y vemos el partido contra Cruz Azul como una cita que nos emociona, es un rival que nos va a complicar, pero las intenciones nuestras están en ganar", sentenció.

Durante el último amistoso de los Guerreros, el alto mando no pudo contar con jugadores importantes por cuidarlos de algunas lesiones, pero hoy Almada es optimista en que contará con ellos para el duelo del próximo sábado: "esperemos que no (sean bajas), estamos en ese proceso de recuperar a los jugadores que no quisimos arriesgarlos, que fue una buena decisión porque fue un partido pesado. Creo que vienen bien y si todo marcha como hasta el día de hoy, a Valdés y a Gorriarán los vamos a tener disponibles para el partido ante Cruz Azul".

En su análisis del último amistoso, ante Monterrey, Almada no prioriza el resultado y encontró aspectos por mejorar, resaltando el funcionamiento defensivo: "lo vimos de la misma manera, sobre todo defendimos muy mal, cuando lo habíamos hecho bien en el primer tiempo, eso nos deja ver cosas que debemos mejorar. Siempre vemos los amistosos de la misma manera, nunca privilegiamos el marcador, nos enfocamos en otras cosas y estamos concentrados en el partido ante Cruz Azul. Para nosotros era importante el funcionamiento de algunas cosas que queríamos ver, el primer tiempo nos dejó satisfechos, por los jugadores que utilizamos, como Adrián Lozano, pero estamos conscientes de que debemos mejorar, sobre todo en el aspecto defensivo", recalcó.

No dudó Almada que los Celestes serán uno de los rivales a vencer durante el torneo, pero ello no lo desvía de su objetivo de conseguir un buen marcador este fin de semana: "obviamente que Cruz Azul es uno de los candidatos, por la plantilla que tiene, un buen entrenador, es un equipo grande y uno de los candidatos, pero siempre le digo a mis jugadores que debemos motivarnos, trabajar fuerte es lo que nos da la confianza de traernos un buen resultado de la cancha de Cruz Azul", advirtió.

El entrenador uruguayo se dio el tiempo de hablar de su compatriota Robert Dante Siboldi, viejo conocido de la afición santista y hoy entrenador de Cruz Azul: "de Robert solo puedo hablar bien, es un gran técnico, hombre de futbol, que ha aprendido mucho con toda una vida en el futbol, por Robert y por la plantilla va a ser un partido duro en el que buscaremos demostrarnos que podemos hacer mejor las cosas que como las hicimos en el partido anterior contra Cruz Azul, que quizá ha sido el peor partido que hemos tenido desde que estamos aquí con Santos".

Los aficionados son un ingrediente vital para la motivación de futbolistas y entrenadores, por lo que Almada admite que extraña su presencia en los estadios, aunque señala que es un hándicap contra los dos equipos que se enfrenten: "obviamente que a todos nos gustaría jugar con gente, pero ante esta problemática que estamos viviendo, es completamente justificado el no jugar con gente. Una normalidad nueva que es difícil de asumir, sobre todo a la hora del partido, porque estamos muy acostumbrados a jugar con gente, haya o no haya gente, nosotros debemos tratar de traernos los tres puntos, por más que nos topemos con dificultades, hay que adaptarnos a esa normalidad, la gente te da un impulso desde la tribuna y va a faltar esa motivación, pero el equipo rival lo va a sufrir igual".

Ante los rumores que han surgido en Sudamérica en torno al mediocampista Juan Cázares y el interés de Santos Laguna por incorporarlo, Almada negó tal posibilidad, mientras que en cuanto a Gerardo Arteaga, señaló que no hay ofertas formales: "al ecuatoriano sí lo conozco, es un excelente jugador, pero no hay posibilidades de que venga, primero por la dificultad económica que está viviendo no solamente el club, sino todo el futbol mexicano y segundo, porque esa posición la tenemos bien cubierta. De Gerardo (Arteaga) no me sorprendería que hubiera interés, está en muy buen nivel, pero nosotros no tenemos ninguna información al respecto", dijo.

Los jugadores que llegaron a Santos para reforzar al equipo siguen trabajando por adaptarse al ritmo de trabajo del equipo Albiverde, por lo que aún les falta para estar al cien por ciento con los laguneros: "hay una diferencia de metodología de trabajo entre Santos y Atlas, así que "Manu" Balda se está acoplando y está sufriendo, es quizá un proceso que le llevará dos o tres meses para estar a la altura de sus compañeros en cuanto a intensidad y ritmo del resto de los compañeros, que les ha costado a los refuerzos, eso no se adquiere en pocos días, es un proceso de trabajo que va dando resultados con la continuidad en ellos entrenamientos. Todos se han adaptado muy bien al trabajo, quizá el que mejor lo ha hecho es Govea, porque además su posición en el campo le exige un poco menos", comentó Almada.

Finalmente, Guillermo reiteró que la Federación Ecuatoriana de Futbol puede estarlo considerando como opción para dirigir la selección nacional, pero por el momento simplemente sigue siendo un rumor: "no, ningún contacto, me pone orgulloso que piensen que puedo servir a la selección ecuatoriana como entrenador, pero no ha habido ningún contacto conmigo. Estoy completamente enfocado con Santos".

1 GANADO y tres perdidos es la marca de Almada en Liga MX jugando en la Ciudad de México.