Regresa la NBA con una imagen muy diferente

No hay banca, los empleados de la transmisión televisiva no estarán a un costado de la cancha y el personal de estadísticas trabajará dentro de lo que podría ser descrito como una jaula de plexiglás.

La NBA vuelve hoy con un apariencia distinta.

El lema de la liga para la reanudación de la temporada en Walt Disney World es un "Juego Completamente Nuevo". En muchos aspectos lo será.

Las arenas que se utilizarán para los partidos de exhibición, los duelos de preclasificados que inician el 30 de julio y posteriormente la postemporada que está programada para disputarse entre mediados de agosto y mediados de octubre tendrán una configuración distinta a la acostumbrada -todo considerando la seguridad durante la pandemia.

El entrenador de los Clippers de Los Ángeles Doc Rivers dijo que los directivos de la liga han estado grandiosos.

"Realmente lo han estado. Han hecho todo bien en lo que a mí concierne", consideró. "Quiero decir, cuando piensas que estamos dirigiendo una aldea por primera vez, la liga lo está haciendo muy bien manejando una ciudad".

Las dimensiones de la cancha, por supuesto no han cambiado. Todo lo demás en la configuración de la NBA es nuevo.

Los asientos en la banca serán asignados a personas específicas. Diferentes sillas plegables serán dispuestas en tres filas, en lugar de las usuales dos y con espacio de varios metros entre éstas.

En el pasado, los jugadores se sentaban hombro con hombro.

Y a través de la línea central, estará pintada la frase "Black Lives Matter" en la superficie.

La zona en la que se sentarán los anotadores oficiales, cronometristas y encargados de las estadísticas estará rodeada con plexiglás. Y también en ese improvisado cuarto se pondrá el énfasis sobre las medidas de distanciamiento social.

Los encargados de la transmisión, que se ubican a nivel de cancha en circunstancias normales, estarán un poco más arriba, unos metros atrás de la zona de juego. Incluso la configuración para la revisión de jugadas será distinta -el monitor se ubica en la esquina de la arena en lugar de estar en la mesa de anotación y será utilizado cuando sea necesario.

Los directivos de la liga esperan haber pensando en todos los escenarios para mantener a la gente separada y promover el distanciamiento social.

"No lo vi en persona", dijo Jokic. "Tim me dijo que se ve bonito, pero para ser honestos he jugado en cualquier arena posible. Buenas, malas, frías, calientes, lo que sea".

Los duelos de exhibición que inician hoy serán juegos informales, cuyo objetivo es ayudar a los equipos, árbitros e incluso al equipo de trabajo a averiguar cómo funciona todo. Los equipos incluso han colaborado en los planes de juego, preguntándose unos a otros en qué desean trabajar durante estos enfrentamientos que no contarán para ningún efecto estadístico.

Tampoco tendrán ese sentimiento de un partido oficial: no habrá himno nacional, ni presentación inicial. Incluso podría no haber calentamiento como es usual y algunos elementos de los partidos reales podrían probarse para ver si funcionan.

Las primeras pruebas para cada equipo serán con cuartos de 10 minutos, a diferencia de los usuales 12.

"Tengo que tomar un partido a la vez, ver cómo es durante estas pruebas", dijo el pívot de los Clippers Kawhi Leonard.

22 EQUIPOS jugarán en el reinicio de la temporada de la NBA, 16 pasarán a postemporada.