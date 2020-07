Vuelve Tina Turner al número uno

La legendaria artista estadounidense Tina Turner salió temporalmente de su retiro profesional para entregar un remix de su éxito What's Love Got To Do With It con el productor noruego DJ Kygo y que en sus tres primeros días al aire ya se ha posicionado en el primer lugar de la cartelera Billboard.

La noticia fue revelada e por la organización Billboard, especializada en la industria de la música y el desempeño de los temas más populares, principalmente en territorio estadounidense.

What's Love Got To Do With It forma parte del icónico disco Private Dancer de Turner, que en 1984 le permitió ganar cuatro premios Grammy y fue el segundo disco más vendido de ese año.

Fue el quinto álbum de la artista y, durante su promoción, la cantante y actriz habló del abuso físico y psicológico que había sufrido durante su tumultoso matrimonio con el productor Ike Turner.

Otros sencillos exitosos de Private Dancer fueron Let's Stay Together, Better Be Good To Me (Mejor si eres bueno conmigo), Private Dancer (Bailarina privada), I Can't Stand The Rain (No soporto la lluvia) y Show Some Respect (Muestra algo de respeto"). Posteriormente ganó diversos galardones, entre ellos un MTV Video Music Award, dos American Music Awards y cuatro premios Grammy.

La canción, escrita por Graham Lyle y Terry Britten, también dio el nombre a la película sobre la vida de Turner, protagonizada por Angela Bassett en 2003.

En esta versión de 2020, el tema ha sido acompañado de un ritmo que recuerda a la música disco de finales de los 70.

La estrella, de 80 años, estaba retirada de la vida artística desde 2013 y actualmente vive en Suiza con su marido.

De hecho, hace unos años renunció a la nacionalidad estadounidense para evitar pagar impuestos dobles.

"¡No puedo creer que esté lanzando una colaboración con Tina Turner este viernes! 'What's Love Got to Do With It' es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos", escribió, por su parte, DJ Kygo en su cuenta de Twitter al anunciar la colaboración la semana pasada.

Esta es la segunda vez que el también productor noruego toma un éxito de la década de los años 80 y le da los colores musicales actuales. El primero fue "Higher Love" de Whitney Houston, versión que también logró imponerse en las listas de Billboard.

La nueva versión de What's Love Got To Do With It es el primer sencillo de Kygo que no forma parte de Golden Hour su nuevo disco de 2020, que incluye canciones con Sasha Sloan, One Direction y Tyga.

Tina comenzó su carrera musical a mediados de la década de 1950 como cantante de performance con su esposo, líder de la banda y compositor Ike Turner de los Kings of Rhythm.

Ella comenzó a grabar en 1958 bajo el nombre de Little Ann. Su debut como Tina Turner fue en el sencillo A Fool in Love en 1960 como uno de los dos miembros de la banda musical Ike & Tina Turner.

El éxito siguió con una serie de éxitos notables entre la pareja como River Deep - Mountain High, Proud Mary y Nutbush City Limits, una canción que ella escribió.

En su autobiografía llamada I, Tina, reveló que fue expulsada por la violencia doméstica durante su matrimonio con Ike Turner.

Como solista, su álbum Private Dancer de 1984, producido por Mark Knopfler, la lanzó de nuevo al estrellato. Canciones de la época como What's Love Got to Do with It, Let's Stay Together, We Don't Need Another Hero y The Best lograron el éxito a nivel internacional y solidificaron su carrera como solista.

Expandió su carrera hacia el cine en 1975 al actuar en Tommy (de Ken Russell), en 1985 con la película Mad Max Beyond Thunderdome y nuevamente en 1995 con un papel menor en Last Action Hero.

Su propia vida fue llevada al cine en What's Love Got to Do with It de 1993, siendo personificada por Angela Bassett.

En 1999 publicó su último álbum de estudio Twenty Four Seven y en 2004 publicó el exitoso álbum recopilatorio All the Best.

Tina Turner es conocida por sus enérgicas actuaciones en vivo, sus estrafalarios atuendos, su poderosa voz, su longeva trayectoria y por haber enseñado a bailar al mismísimo Mick Jagger.

Ha vendido más de 200 millones de álbumes en todo el mundo.

En 2008 abandonó su semirretiro para recorrer el mundo con su gira Tina!: 50th Anniversary Tour, la cual se llevó a cabo también en 2009.

El tour se convirtió en una de los más rentables de la historia del espectáculo. En 2013 adquirió la nacionalidad suiza, a la vez que renunció a su nacionalidad estadounidense. Además confirmó ese año que se retiraba para siempre de la música.

Tina Turner nació como Anna Mae Bullock el 26 de noviembre de 1939 en Brownsville, Tennessee, siendo la hija menor de Zelma Priscilla y Floyd Richard Bullock.

Ella vivía en Nutbush, Tennessee, donde su padre trabajaba como supervisor de los aparceros.

Es de ascendencia afroamericana y nativa americana. Su madre tenía ascendencia cheroqui y navajo junto con afroamericana.

Cuando apareció en un documental de la PBS, Africa American Lives 2, los resultados de sus análisis de sangre, según Henry Louis Gate, mostraron que Tina tenía un 1 por ciento de sangre indígena.

Tina tenía una hermana mayor, Ruby Alline. Por un tiempo durante la Segunda Guerra Mundial sus padres se trasladaron a Knoxville, Tennessee después de que su padre trabajara en la instalación para defenderse en dicha guerra.

Durante este período, Tina y su hermana fueron separadas y vivían en casas diferentes, por lo que Tina se fue a vivir con sus abuelos paternos. Asistió a la Iglesia Misionera Bautista de Woodlwan cerca de la autopista 19, renombrada como Autopista Tina Turner en honor a ella. Con el tiempo las hermanas se volvieron a reunir en Knoxville junto con sus padres.

Después de dos años volvieron a Nutbush a vivir, donde Tina asistió a la Escuela Primaria Flagg Glove en octavo grado.

Tuvo su primera experiencia musical en primavera en la Iglesia Bautista de Nutbush Hill.

En agosto de 1958, con 18 años de edad, Tina se convirtió en madre por primera vez, dando a luz a su hijo Craig. Craig era el hijo de Tina y de Raymond Hill, el saxofonista del grupo The Kings of Rhythm.

La noticia de su embarazo, hizo que su madre, Zelma, la echara de su casa. Después de que Raymond Hill se lesionara en un combate de lucha libre con un miembro de la banda, en el que se rompió el tobillo, regresó a su ciudad natal de Clarksdale y nunca regresó.

Poco después de eso, Tina se trasladó a la casa de Ike Turner en East St. Louis.

Al cabo de un par de años, la artista estaba embarazada de Ronald, hijo de Ike, que nació en octubre de 1960. Después de casarse con Ike Turner en 1962, ella adoptó a los hijos de Ike, Ike Turner Jr. (nacido en 1958) y Michael Turner (nacido en 1960).