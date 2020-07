'No nos han dado ni un peso para cubrebocas', reclama Zermeño a la Federación

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, reclamó que las autoridades federales no hayan otorgado los apoyos necesarios al sector Salud para atender la pandemia en la ciudad. Se refirió específicamente a las carencias que persisten en el Seguro Social y el ISSSTE.

Durante el martes y ante medios de comunicación, Zermeño destacó que las autoridades municipales han otorgado constantemente kits de apoyo a personal médico y de enfermería en los hospitales, se aplican sanitizaciones y hasta se hacen mejoras en clínicas que le corresponde administrar al Gobierno federal, mismo que desde hace semanas y mediante Hugo López-Gatell, se ha referido a la Comarca Lagunera como una zona con alta incidencia en contagios y con situación sanitaria "preocupante".

"Pues ojalá y la Federación atienda mejor al Seguro Social, al ISSSTE, cuando menos al sector salud que le corresponde a la Federación. Sabemos las carencias que tienen y que incluso nosotros les ayudamos ¿Quién les sanitiza los hospitales al ISSSTE y Seguro Social? Nosotros, el Municipio, ¿Quién apoya al Ejército cuando tiene necesidades, por ejemplo, de colocar vallas para que la gente no entre al cuartel militar? El Municipio ¿Quién les arregla baños, regaderas a los hospitales del Seguro Social? El Municipio. Nosotros colaboramos con la Federación porque es necesario...Yo me conformo con que apoyen a las instituciones federales, a nosotros no nos han dado ni un peso para comprar cubrebocas", lamentó Zermeño.

El alcalde destacó que se siguen adquiriendo cubrebocas y otros materiales en favor de personal de salud en Torreón, apoyos que buscarán mantener mientras dure la contingencia sanitaria.

Sin apoyos

