Reconoce Ayuntamiento de Torreón obligación de comparecer por abusos

El titular de la Secretaría del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara Galván, reconoció que como autoridades municipales tienen "la obligación" de comparecer ante las instancias correspondientes en casos en los que se reporte abuso de autoridad, en referencia a la agresión armada que recibieron un hombre y su hijo joven en la colonia Moderna durante el sábado pasado, hechos en los que el muchacho perdió la vida.

El funcionario precisó que pese a que se han reportado diversas confrontaciones entre agentes y ciudadanos, tanto ante la Fiscalía del Estado como ante oficinas de Derechos Humanos, aún no se han recibido recomendaciones en lo que va de la administración, aunque en caso de ser el caso acatarán todas las indicaciones de las autoridades en los próximos meses.

"Se han atendido las quejas o reclamos de la ciudadanía en contra de acciones de agentes preventivos. No ha habido más que una recomendación por acciones de hace ocho años, que no fueron generadas en esta administración y hasta el momento se ha estado dando el seguimiento y el cumplimiento a los procedimientos que se instauran, sin minimizar, ni mucho menos tratar de tapar a nadie, pero pues la Dirección de Seguridad Pública es la que más agentes tiene en toda La Laguna y la que lleva a cabo cientos de acciones semanalmente en beneficio de la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. En ese tenor habrá ocasiones que a alguien no le parezca y tiene los derechos de presentar su queja y que se le dé la atención debida, así como también tenemos la obligación de comparecer y contestar en los términos que correspondan", expuso el funcionario municipal.

Ver más: Denuncia familia de víctimas a policías de Torreón

Sobre las situaciones en las que los elementos de las corporaciones cometen algunas acciones de arbitrariedad o excesos en sus funciones, Lara Galván afirmó que sí se han llevado a cabo las bajas y sanciones que se contemplan en los reglamentos, hechos que precisamente se encuentran orientados a que el trabajo policial y de vigilancia general sean apegados a los protocolos regulares y lo que marca la ley.

"Sí ha habido bajas, tanto en la Dirección de Seguridad Pública como en Vialidad. La Unidad de Asuntos Internos y la Contraloría siguiendo los procedimientos han determinado el dar de baja a agentes preventivos que no han cumplido con sus obligaciones, así como también agentes de Vialidad… Van varias bajas", señaló Galván sin precisar un número al respecto.

Recientes agresiones

Agresión contra dos hombres (padre e hijo) en la colonia Moderna de Torreón. *Se registró por la noche del sábado en calles de la colonia Moderna. *Patrulleros de Seguridad Pública Municipal dispararon contra un padre y su joven hijo, mismo que perdió la vida en un hospital. *El caso ya está siendo investigado de parte de la Fiscalía del Estado en Coahuila.