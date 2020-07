Miguel Ponce afirma que le importan poco las críticas de aficionados de Chivas

Uno de los jugadores más criticados en los últimos meses por la afición del Guadalajara se encuentra en la lateral izquierda, pero parecen no afectarle a Miguel Ponce, quien sigue enfocado en mantenerse de buen nivel para el arranque de un nuevo torneo.

Esta es la tercera etapa de Ponce en el club y con la experiencia y madurez que ha adquirido, aprendió a no afectarse por los abucheos o comentarios negativos que surgen en cada partido.

"Trato de trabajar para mejorar y obviamente hacer buenos partidos, Criticas siempre hay así que eso no me inquieta ni me incomoda, el torneo pasado hasta me abuchearon y no hubo ningún problema, jamás baje los brazos, voy a seguir trabajando como hasta ahora y tratar de dejar lo mejor de mí, solamente con buenas actuaciones podré callar las críticas".

Ponce asegura estar trabajando en mejorar algunos aspectos importantes que puedan ayudarle dentro de la cancha.

"He intentado mejorar en todos los sentidos, el juego aéreo, las salidas, los centros, para estar más completo y ayudarle más a mi equipo. Siempre en todos los entrenamientos busco tener la mejor versión de mi para estar mejor en los partidos".

Ante la lesión de Calderón, Miguel Ponce se perfila como el titular para el arranque del Guard1anes 2020 con el conjunto rojiblanco, que buscará acceder a la liguilla, después de 6 semestres.