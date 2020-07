Bárbara Mori seguiría siendo edecán si no fuera por Mayer: Jorge Reynoso

Luego de que Bárbara Mori rompiera el silencio para hablar sobre su pasado amoroso con el actual diputado Sergio Mayer Bretón, papá de su único hijo, un amigo del también actor salió en su defensa para contradecir las recientes declaraciones de la protagonista de "Rubí", confesando que Mori tampoco "se portó muy bien" cuando estuvo con Mayer e, incluso, reveló que ella seguiría siendo una edecán sino fuera por Sergio.

Tras las declaraciones de Bárbara sobre Sergio Mayer, quien decidió guardar silencio y no opinar sobre su expareja, Jorge Reynoso rompió el silencio y dejó muy mal parada a la actriz de 42 años.

Esposo de la cantante Noelia, el empresario Jorge Reynoso, reveló a "Ventaneando" que mientras Bárabra Mori grababa la telenovela "Me Muero por ti", en 1999, en Miami, Sergio Mayer se esforzó para que la actriz fuera tratada como una ‘princesa’ dándole todo tipo de atenciones y comodidades, pero ella no se portó muy bien con él, ya que según Reynoso, Bárbara habría sido infiel con su coprotagonista, el actor Christian Meier. "Sí hubo una situación y la tengo que decir porque es lo correcto", dijo.

Reynoso aseguró que a la actriz de 42 años no le conviene hablar sobre su pasado porque podría salir perjudicada. "Pienso que ella tiene mucho más que perder si sigue removiendo el pasado. Hay personas que no nos deja muy contentos con su actuar, podrán decir lo que quieran, pero Sergio siempre ha sido un caballero", señaló.

Jorge también se aventuró a decir que Bárbara le debe el éxito de su carrera a Mayer Bretón y que de no ser por él, ella seguiría siendo una simple edecán. "(No estaría) en ningún lado, seguiría siendo edecán y me imagino que hubiera terminado siendo edecán en las discotecas de cervecerías... no es que no sea un trabajo digno ser edecán, pero siendo claros, Sergio fue el genio de la lámpara maravillosa de concederle todos sus sueños y sus deseos y ella no ha sido agradecida".

Hace poco, la actriz comenzó abrirse más con el público y los fans, revelando que durante la niñez se enfrentó a varios problemas familiares que la orillaron a salir desde muy temprana edad de su hogar, hasta llegar a México desde su natal Uruguay para poder incursionar en la televisión como actriz. Hasta el momento, Mori no ha hecho declaraciones al respecto y su ex parece seguir el mismo principio.