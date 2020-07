Alejandra Ávalos asegura que Belinda utiliza 'doble' en La Voz

La cantante Alejandra Ávalos desató la polémica luego de asegurar que Belinda usa un doble en el programa "La Voz Azteca", la cual le ayuda en su labor como coach. En una entrevista para el programa Fórmula Dominical, la cantautora aseguró que las teorías comenzaron cuando la intérprete de canciones como "Amor a primera vista" y "En el amor hay que perdonar" mostró un comportamiento extraño y un nuevo look durante uno de los episodios, por lo que ella comenzó a sospechar.

"Soy muy observadora, yo me fijo enormemente en todo lo que veo, lo que me transfiere. Yo comencé a entrar en esta polémica porque muchas personas del chacaleo comenzaron a ver lo mismo que yo". Ávalos mencionó que las dudas eran reales, ya que varios internautas señalaron la misma inquietud respecto a la famosa cantante.

"Entonces de repente alguien subió una fotografía y un video y decían 'Oye, como que se ve rara, como que no es ella'. Entonces yo dije 'Pues porque no es ella'". La también conductora mencionó que los productores son muy cuidadosos con los detalles para que los espectadores no se den cuenta y pidió que se investigue al respecto.

"Fue un programa muy bien editado, pero al mismo tiempo, yo tuve esa noción. Fue una revelación instantánea, tampoco hice tanto. Creo que lo que corresponde es que los periodistas hagan su ejercicio de investigación al respecto porque yo puedo decir lo que vi, mis impresiones y opinión al respecto. Pero aquí quien debe de indagar a profundidad son los medios de comunicación, no yo".