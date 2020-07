Novecento inyecta energía a Benny Ibarra

Si bien es un cantante y compositor muy exitoso, Benny Ibarra tiene muy claro que el teatro es un espacio donde siempre quiere estar, aunque sea de manera virtual.

"Siempre lo digo, cuando terminó 'El hombre de La Mancha' se me acabó la terapia y entré en una minidepresión un par de meses porque ya no tenía a dónde ir a llorar, ya no tenía una Dulcinea con quien enamorarme, pero llegó 'Novecento' y lo más enriquecedor es que no era nada más un personaje sino muchos, era entrar en el trompetista, el capitán del barco, fue cambiar de piel literalmente de una frase a otra, esto te enriquece como persona", señala Ibarra.

"Novecento" es una obra escrita por el italiano Alessandro Baricco, en ella narra la historia de un virtuoso pianista que nace y muere dentro del trasatlántico Virginian en los primeros años del siglo pasado. "Novecento" descubre el mundo dentro de los límites físicos del barco y de las 88 teclas del piano.

Benny compartirá esta conmovedora obra de manera online, en una función en vivo desde el escenario de La Teatrería este sábado 25 de julio, en una transmisión con calidad de alta definición para que el espectador disfrute de cada detalle de esta puesta en escena, para eso, Benny tendrá cuatro cámaras siguiéndolo, además del trabajo del iluminador, el diseñador de audio y el escenógrafo, que buscan dar una experiencia lo más cercana posible a estar en una butaca de teatro.

"Como que la pandemia nos mandó un poquito hacia el futuro a marchas forzadas. Yo creo que esta forma de hacer teatro permanecerá, porque el instinto tanto de actores como de productores y demás gente de teatro, es extrañar la alquimia, la vibra que se genera en un espacio confinado recibiendo la energía de la gente, que todos sabemos es irremplazable, pero esta es una nueva realidad y una manera de llegarle a muchas personas simultáneamente, y tanto como creativos como audiencias tenemos que ir puliendo la forma de hacer que el teatro llegue a las personas a través de este medio que estamos generando".

Benny explica que no había retomado este texto desde hace siete meses, cuando terminó la temporada de "Novecento" en el Teatro Milán, pero ahora que ha estado ensayando ha entendido mejor muchas cosas de esta historia.

"Las imágenes que genero en mi cabeza son más transparentes, así que al no tener al público ahí frente, como va a ser la función de este sábado 25, espero que a través de las cámaras se traduzca más el lenguaje de Baricco y porqué es tan poderoso este monólogo que desde 1996 sigue siendo una de las obras más bonitas de escritor italiano".

Para el intérprete, esta obra cobra más sentido en esta época tan extraordinaria que el mundo está viviendo, cuando la gente debe estar en su casa debido al COVID-19.

"Mi esposa Celina me dijo: 'nosotros llevamos cuatro meses confinados por esta pandemia y lo hemos hecho por muchas razones, obviamente la principal es por no enfermarnos o enfermar a los demás, pero también por una tremenda empatía por a gente que está allá afuera', sobre todo del sector salud, dando la cara y tratando de combatir esta pandemia.

"Entonces imaginen a un tipo que vive todas estas aventuras arriba de un barco y decide no bajar de él, se autoconfina toda su vida, pero dentro de ese confinamiento aprende mucho de sí mismo y de las cosas que quiere descubrir con los años que le quedan; como muchos en este momento, que queremos salir y comernos al mundo".