Kylie Minogue anuncia regreso con un nuevo material llamado 'Disco'

Kylie Minogue sorprendió a sus seguidores al anunciar que "Disco", su nuevo material, saldrá a la venta el próximo 6 de noviembre del 2020. A través de sus redes sociales la intérprete de éxitos como Can't Get You Out of my Head y Chiggy Wiggy subió un pequeño video donde se puede ver la portada de lo que será su décimo quinto trabajo musical, cuya preventa iniciará el próximo jueves 23 de julio.

El LP contará con 12 canciones en su versión normal, mientras que en la edición "deluxe" se ofrecerán 16 temas. "¿Estás esperando que diga algo? Mi nuevo álbum Disco se lanzará el 6 de noviembre y estará disponible para reservar desde el jueves por la mañana". El sencillo "Say Something" será el primero en salir a la luz y estará disponible el mismo día que inicia la preventa. El anunció alegró a los internautas que la siguen, quienes esperaban una buena noticia en los tiempos difíciles que ha generado el COVID-19. La trayectoria de la cantante es muy exitosa, por lo que varios seguidores apuestan a que "dará cátedra" de cómo se debe hacer música. "Disco" llegará dos años después de que la originaria de Melbourne lanzara Golden, el cual contó con canciones como Dancing, Radio On, Love y One Last Kiss. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kylie Minogue (@kylieminogue) el 21 de Jul de 2020 a las 10:24 PDT