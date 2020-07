Santos Laguna recupera lesionados para enfrentar a Cruz Azul

De cara al inicio de la participación de los Guerreros del Santos Laguna en el torneo “Guard1anes 2020” de la Liga MX, el equipo Albiverde continúa con su preparación en Territorio Santos Modelo, donde preparan el debut ante Cruz Azul.

Los dirigidos por Guillermo Almada tienen su primera cita del certamen el próximo sábado 25 de julio, visitando a una “Máquina” que está bien aceitada, recién ganadora de un torneo amistoso y que fue el equipo líder durante el torneo anterior. Con todo y eso, Almada siente confianza en su equipo y pretende conseguir puntos desde la primera jornada, así lo aseguró hoy en conferencia de prensa que se realizó de manera remota, en la que el entrenador Albiverde compartió aspectos relevantes de su equipo, a unos días de volver a la competencia.

El estratega santista afirmó que su equipo ha tenido el rodaje necesario para comenzar el torneo, con tres partidos amistosos, considera que todas las escuadras están en igualdad de circunstancias: “no me gusta poner excusas y cuando empiece el campeonato, todos vamos a empezar desde cero, si tenemos deficiencias debemos superarlas con ganas, con deseo y con futbol. La única manera de adquirir ritmo es compitiendo, así que buscamos llegar de la mejor manera y vemos el partido contra Cruz Azul como una cita que nos emociona, es un rival que nos va a complicar, pero las intenciones nuestras están en ganar”, sentenció.

Durante el último amistoso de los Guerreros, el alto mando no pudo contar con jugadores importantes por cuidarlos de algunas lesiones, pero hoy Almada es optimista en que contará con ellos para el duelo del próximo sábado: “esperemos que no (sean bajas), estamos en ese proceso de recuperar a los jugadores que no quisimos arriesgarlos, que fue una buena decisión porque fue un partido pesado. Creo que vienen bien y si todo marcha como hasta el día de hoy, a Valdés y a Gorriarán los vamos a tener disponibles para el partido ante Cruz Azul”.