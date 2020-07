El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, reclamó que las autoridades federales no hayan otorgado los apoyos necesarios al sector salud para atender la pandemia en la ciudad, se refirió específicamente a las carencias que persisten en el Seguro Social y el ISSSTE.

Zermeño además destacó que las autoridades municipales han otorgado constantemente kits de apoyo a personal médico y de enfermería en los hospitales, se aplican sanitizaciones y hasta se hacen mejoras en clínicas que le corresponde administrar al Gobierno federal, mismo que desde hace semanas y mediante Hugo López-Gatell, se ha referido a la Comarca Lagunera como una zona con alta incidencia en contagios y con situación sanitaria "preocupante".

"Pues ojalá y la federación atienda mejor al Seguro Social, al ISSSTE, cuando menos al sector salud que le corresponde a la Federación, sabemos las carencias que tienen y que incluso nosotros les ayudamos ¿Quién les sanitiza los hospitales, al ISSSTE y Seguro Social? Nosotros, el Municipio. ¿Quién apoya al Ejército cuando tiene necesidades, por ejemplo de colocar vallas para que la gente no entre al cuartel militar? El Municipio ¿Quién les arregla baños, regaderas a los hospitales del Seguro Social? El Municipio, o sea nosotros colaboramos con la Federación porque es necesario... Yo me conformo con que apoyen a las instituciones federales, a nosotros no nos han dado ni un peso para comprar cubrebocas", lamentó Zermeño.

Fue ayer martes que también el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, criticó la estrategia del Gobierno federal hacia Coahuila, principalmente en el tema de las estimaciones sanitarias y el manejo de información de contagios.

"En el caso del micrófono que agarra la Federación diariamente, pues nomás estoy viendo lo que van a decir de Coahuila, porque la propia gente pues ya no cree, imagínense ahorita Coahuila en 'rojo' (semáforo epidemiológico) y el Distrito Federal (Ciudad de México) en 'naranja', por favor", reclamó el gobernador.