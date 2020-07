'Bárbara Mori seguiría siendo edecán de no ser por Sergio Mayer'

El empresario Jorge Reynoso salió en defensa de su amigo Sergio Mayer luego de que días atrás Bárbara Mori revelara que durante su relación con el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, fue infeliz.

Fue durante una entrevista para Ventaneando, que el empresario y esposo de la cantante Noelia reveló algunos detalles de la relación entre los actores cuando aún permanecían juntos y aseguró que la actriz de origen uruguayo seguiría siendo edecán de no ser por Mayer.

“Seguiría siendo edecán y me imagino que hubiera terminado siendo edecán en las discotecas y cervecerías”, señaló.

“Sergio fue el genio de la lámpara maravillosa en concederle todos sus deseos y ella no ha sido agradecida”, añadió Reynoso.

Asimismo, recordó la época en la que Mori se quedó en Miami para grabar la telenovela Me Muero Por Ti. De acuerdo al empresario, Mayer estaba muy preocupado de que la actriz tuviera todas la comodidades.

“La atendimos como una princesa por Sergio”, comentó Reynoso, quien dijo que a Bárbara se le alojó en un condominio de lujo y por lo que él vio, Mayer siempre fue atento con ella, por lo que asegura que esa situación “dista mucho de lo que ella pueda estar diciendo”.

Motivo por el cual el empresario aconsejó a la actriz guardar silencio.

“Ella debería guardar silencio, lo que más le conviene es no hablar de más”, señaló.

No conforme, sugirió que Mori le fue infiel a Sergio Mayer con el coprotagonista de la novela que se encontraba grabando, Christian Meier.

Reynoso afirma que una persona de su equipo de seguridad le dijo que había visto un comportamiento raro en Bárbara con Meier, por lo que mandó a sus trabajadores a comprobar las sospechas.

Aunque el empresario dice no haber visto nada con sus propios ojos, confío en lo que le contó su equipo y habló con ella. “Le dije que era muy grave lo que me habían comunicado, pienso que ella tiene mucho más que perder si sigue removiendo el pasado. Hay personas que no nos deja muy contentos con su actuar, podrán decir lo que quieran, pero Sergio siempre ha sido un caballero”, concluyó.