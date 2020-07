¿Cómo elegir la mejor planta para tu casa?

Si estás planeando decorar tu casa con plantas en el interior, es importante saber cuáles de ellas pueden lograrán sobrevivir y bajo qué condiciones.

Las plantas para casa por lo general requieren de poca luz y agua. Estas son las plantas que se pueden considerar "hogareñas".

Potus

Necesitan ser colgadas y deben permanecer en un espacio cerca de la luz. Es recomendable colocarlas cerca de la ventana.

Aspidistra

Es muy resistente que requiere de poco riego y mucha sombra.

Tronco de Brasil

Esta planta no necesita mucha luz y puede sobrevivir a una sequía. La puedes colocar en cualquier parte de tu casa.

Cactus

Aunque existen muchas variedades de cactus, la mayoría pueden sobrevivir en una maceta pequeña y en casa, requieren riego escaso pero es importante ponerlo a la luz, ya que si necesita eso con vitalidad. Es una muy buena opción si deseas tener plantas en ventanales.

Dracena

No requiere de mucho son ni de espacio, su medida máxima puede alcanzar los dos metros. Si debe considerarse como una planta que requiere de riego moderado.

Sansevieria

Es ideal para los lugares muy oscuros, ya sea que no entra la luz o si tu prefieres que esta no llegue a tu hogar. No requiere de mucho riego y puede vivir hasta quince años en las condiciones adecuadas.

Aglaonema

Es perfecta para los interiores, ya que no requiere de mucha luz y le favorece la temperatura ambiente o incluso un poco cálidos. Debe considerarse un riego moderado, sin embargo, no tolera el frío.

Helecho

Esta planta es una de las favoritas de muchas personas. Sirve para colgar, requieren de suficiente luz y constante riego para poder alcanzar el follaje y belleza que todos los que poseen uno desean. Es recomendable que esté en la entrada o en el patio de la casa.

Ficus

Es muy llamativa, generalmente es utilizada para adornar dentro de la casa de la misma forma en la que se haría con un bonsai.

Aunque todas ellas son una buena opción para tener en casa, cada una posee propiedades distintas que es importante tomar en cuenta según nuestros gustos y tiempo a dedicarle. Toma en cuenta las siguientes recomendación al momento de elegir tu planta ideal.

*Las sansevieras y los cactus son ideales para quienes no tienen tanta tiempo de regarlas o tiene dificultad para recordarlo. También debes tomar en cuenta que es más probable que la primera sobreviva más sin luz.

*Plantas como ficus, bambú, espatifilos y dracenas necesitan mayor riesgo, además darse con mayor facilidad y naturalidad en climas húmedos.

*La hiedra se caracteriza por un acelerado crecimiento y las dificultades para controlarla. Es una mejor opción si se desea llenar macetas colgantes.

*Las plantas aromáticas pueden darse muy bien en la cocina, además de servir luego para distintas recetas.