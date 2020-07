Kim trató de encerrarme como en la película Get Out: Kanye West

Luego de que ayer fuentes revelaran a TMZ que la socialité y empresaria estaba molesta con el músico tras sus revelaciones en su primer mitin, al grado de que Kim y su familia consideraban buscar ayuda profesional para West, pues afirman que atraviesa por un episodio bipolar. El cantante utilizó su cuenta de Twitter para denunciar que la madre de su hijos trataba en encerrarlo en un psiquiátrico.

“Kim estaba tratando de volver a Wyoming con un doctor para encerrarme como en la película Get Out porque lloré acerca de salvar la vida de mi hija ayer”, escribió el rapero.

La cinta de terror narra la historia de un joven afroamericano que visita a los padres de su novia blanca y termina hipnotizado y atrapado en una prisión de tortura mental.

“Si termino encerrado como Mandela... ustedes sabrán por qué”, comentó sobre las intenciones de su esposa.

No conforme, Kanye también acusó a su suegra Kris Jenner por tratar de encerrarlo.

“Kris, no juegues conmigo, tú y tú 'calmate Kanye' no están permitidos alrededor de mis hijos. Intentarás encerrarme”.

Otro de los mensajes que llamaron la atención, fue uno que parece hacer referencia a Kim tras señalar que esperaba que su hija North no siguiera los pasos de su madre al posar desnuda para Playboy.

“Pongo mi vida en Dios para que la mamá de North nunca la fotografíe haciendo Playboy”, algo que Kim ha hecho en múltiples ocasiones.

West dejó muy en claro su opinión al compartir una foto con sus hijos acompañado de la frase: “Los hijos West jamás harán Playboy”.

La serie de mensajes preocupó a seguidores y avivó los rumores acerca de su frágil salud mental.

.@KanyeWest goes on Twitter rant, says Kim Kardashian and Kris Jenner tried to lock him up. pic.twitter.com/FYwd88YTTK