¿Qué dice el tamaño de los schnauzer sobre su carácter?

Existen tres variedades de Schnauzer; los más grandes son conocidos por una una raza leal, un tanto malhumorada y territoriales, e incluso forman parte de la clasificación guardianes.

Cuando nos topamos con su versión más pequeña y mediana, se esperaría que fuera lo opuesto, sin embargo, su instinto guardián está presente en todos ellos. Cuentan con un carácter equilibrado e inteligente. Es capaz de adaptarse a la vida en un departamento, mientras que al mismo tiempo es amante de la naturaleza y los cambios de clima.

El carácter malhumorado o agresivo que se le ha atribuído a los Schnauzer se debe a la fama de su versión gigante. Este can, sin importar su tamaño mostrará un carácter de defensa, siempre atento y con mucha fuerza si uno de los integrantes de la familia está en peligro o si alguien se acerca mucho a su territorio.

Los roces con otros perros si pueden llegar a ser continuos, debido a su marcado y fuerte carácter, en especial en el caso de los machos. Sin embargo, aprende a convivir fácilmente con otros, y suele ser muy cuidadoso con los cachorros.

Es importante recordar la importancia de la educación que se le da a cada ejemplar. Los Schnauzer son perros muy populares y con una reputación muy estandarizada. Debido que a finales de los ochenta, era usual encontrarse con los Schnauzer gigantes ese carácter territorial y malhumorado se volvió una característica sobresaliente.

Sin embargo, durante los últimos 20 años, y con la popularización de su versión mediana y miniatura, ahumado a la aceptación del gigante, la raza ha tenido muchas mejoras en su carácter, esto gracias a una crianza más adecuada, tomando en cuenta también el carácter de los padres.

Aun así se pueden encontrar algunas diferencias bastante marcadas entre los distintos tamaños.

Los Schnauzer miniatura tienden a ser mucho más cariñosos, siempre a los pies del dueño y siempre atento a todo movimiento. Suele ser más casero, le gusta mucho comer y en cara probablemente será el primero en identificar el olor que viene de la cocina.

Mientras que su versión mediana y grande no tienen tanta predisposición a ser tan devoto de lo que le rodea, así pueda ser su tutor o también, su relación con la comida.

Toma en cuenta que sin importar su tamaño es un perro amable, inteligente, guardián, agradecido, cariñoso, atento y muy franco.

Si estás dudando en adquirir un ejemplar de estos debido a su fama, no debes estar preocupado, ya que si bien es guardián (lo cual es beneficioso para su familia) procurará a toda la familia. Además de que gran parte de su comportamiento va a recaer en el trato que le des tú. Quizá pueda parecer un poco distante (por instinto en su versión más grande) sin embargo, esto no significa que no desee quedarse contigo, sólo no es un perro tan expresivo o cariñoso.