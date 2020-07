Regresa Aggretsuko a Netflix con su tercer temporada

'Retsuko', una panda roja de 25 años de edad que gusta del death metal y que trata de sobrevivir día a día a su vida laboral y a la vez abrirse paso en sus ámbitos personales, se verá envuelta en nuevas aventuras junto con el resto de sus amigos y compañeros de trabajo, que al igual que ella, son animales antropomórficos.

Gracias a la comedia y los temas de vivencias personales que presenta la serie, ésta consiguió el éxito necesario para que tuviera una segunda temporada en 2019, la cual fue bien recibida por los fans.

Ayer Netflix anunció un promocional para la tercer temporada del anime, el cual se estrenará el día 27 de agosto de este año.

It's time for Retsuko to face the music! Season 3 of @Aggretsuko rages onto your screen August 27th. pic.twitter.com/RTN090j2So