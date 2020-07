Las metáforas musicalizadas de Alex Ferreira

Mientras en la Zona Coloquial de Santo Domingo, en República Dominicana retumbaba el sonido de la bachata y el merengue, el pequeño oído de Alex comenzó a realizar un registro fiel de esas sonoridades y sobre todo inició a formar un sólido vínculo con la música, una oportunidad que le ha significado una manera de compartir parte de su mundo.

Actualmente Alex Ferreira es un cantautor, productor y músico independiente de pop/rock, el cual estuvo nominado como “Mejor Nuevo Artista” en el año 2018 en los premios Latin Grammy.

Detrás de la bocina y desde su tierra de origen, en donde pasa la cuerantena, Alex compartió a El Siglo de Torreón cómo se entrelazó en la atmósfera musical y lo que ha significado sus más de diez años de carrera. Sobre su conexión con la música, dijo “fue de una manera muy natural, digamos que no me lo inculcaron, no hay un músico en mi familia. Salió de una manera muy autodidacta, muy natural, por una obsesión que tuve desde muy pequeño y que sigue hasta el día de hoy” .

En tierras caribeñas la joven pluma de Alex llenó hojas con sus primeras composiciones, de las cuales, en su voz, ahora no se siente tan orgulloso pero que, dice, fue el inicio del ejercicio del autor frente al papel el blanco.

Las calles de Santo Domingo registraron sus primeras canciones y melodías que después tuvo que mudar a España, país en el que sólo se reafirmó su futuro como músico. Luego de concluir la etapa de Bachillerato en España, Ferreira se dio cuenta que estaba errando en el camino y que sin duda tenía que cambiar la dirección de su vida.

Fue con determinación que tomó su guitarra para desdoblar su talento en bares y plazas públicas, ese momento lo ubica como el inicio de su carrera que tomó más impulso luego de haber firmado con Sony por su trabajo de autor. “España es un punto de inflexión muy importante en mi carrera”.

En ese país, dijo, pasó una década forjando su estilo en la música, luego fueron Ximena Sariñana y Natalia Laforcade, las que provocaron su acercamiento con México, con la primera, manifestó, tuvo la oportunidad de girar por toda la república al acampañarla como guitarrista.

Para Alex, México representa un parteaguas muy importante en su carrera, en donde ha podido seguir explorando la sonoridad de sus melodías, las cuales son bien aceptados por sus fans mexicanos que no repararon en apoyarlo cuando decidió sacar un material por medio de un fondeo. “La verdad que mi experiencia con los multinacionales en España no me fue muy bien y llegué a México desde la independencia, hice un disco con un fondeo, es decir le pedí a los fans que me ayudarán a pagar mi disco y ahí digamos empezó mi carrera como que a florecer realmente a otro nivel”.

El cantautor de origen dominicano se ha colado en los primeros lugares de las plataformas digitales por la sinceridad y fluidez de sus producciones.

Las letras de Alex hablan de sentimientos universales, de los cuáles escribe desde una visión poética, pues las metáforas están presentes en la mayoría de su propuesta. Sobre su proceso creativo, dijo “yo creo que no hay un proceso base, es como un músculo que hay que ir ejercitándolo y a veces llega primero la letra, a veces llega primero la música, no hay una fórmula, si existiera todo mundo la usuaria”.

Como compositor dice, es un curioso y un aprendiz, como cantante, en cambio, expresó que su voz es solo un instrumento que lo hace experimentar un claro bienestar cada que interpreta una melodía. Definiendo su estilo como pop, latino alternativo, Alex manifestó que se encuentra contento por su más reciente lanzamiento de la canción No se rompe, el cual es el primer sencillo después de su éxito Canapé.

No se rompe es una canción espiritual, y cuando Alex habla del corazón, no es solo hablar de amor, sino de un sentimiento más universal, con foco en cómo se dicen las cosas para cantar desde un punto de vista nuevo y salir del cajón. En palabras de Alex: “El mundo está lleno de canciones que hablan de corazones rotos, destrozados, mutilados y partíos. No pienso que sea una canción optimista, más bien realista. Dependiendo de la perspectiva, algo puede parecer más grande de lo que es, siento que algo parecido pasa con el tiempo. Te puede dar un infarto, hipertensión, te pueden meter un marcapaso, pero el corazón no se rompe. Fue muy interesante oscurecer la armonía de las estrofas para contrastar con la luz de la letra”.

Cabe mencionar que esta nueva propuesta llegó después de un exitoso viaje musical con Canapé (2017), su cuarta producción discográfica, y una degustación del EP Canapecito (2019), con el que Ferreira cerró una etapa de grandes alegrías y el reconocimiento de un repertorio ecléctico que le ha sumado la nominación de “Mejor Artista Nuevo” en la edición 2018 de los Latin Grammys. Natalia Lafourcade, Ximena Sariñana, El David Aguilar y Gustavo Guerrero se encuentran dentro de su lista de amigos cercanos y colaboradores frecuentes. Siempre jugando en sus producciones con los ritmos caribeños característicos de su tierra de origen (Santo Domingo) y combinándolos con letras honestas e imaginativas. Por último, Alex compartió que el 29 de julio sacará a la luz otro sencillo, del cual, están trabajando con el video