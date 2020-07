No hay recursos para el medio ambiente en Durango: SRNyMA

"Todos los programas federales que existían en el pasado, ya no existen, ya no hay recursos", lamentó Luis Alfredo Rangel Pescador, subsecretario de medio ambiente del Estado (SRNyMA).

Además, dijo que si la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dice que no tiene recursos, "mucho menos los estados tenemos la oportunidad de presentar proyectos para que se nos califiquen".

Esto, luego de cuestionarle si se está realizando algún tipo de proyectos en beneficio del medio ambiente en Durango.

En ese sentido, explicó que una vez que se quiso meter un proyecto, "alguien me dijo qué proyectos tienes, a lo que la respuesta fue, para qué elaboro proyectos si no hay ventanillas, no hay reglas de operación", en las que se pueda enfocar y basar la realización de un proyecto.

"No hay apoyos, no hay programas, no hay trabajo que se pueda aplicar por la falta de recursos federales. Sin embargo, el estado ha manifestado su actitud de colaboración", destacó Luis Alfredo Rangel Pescador.

Además, señaló que: "no podemos dejar que por ausencia de recursos de personal o económicos por parte de la federación, las cosas se dejen así, tampoco el gobierno del estado puede permanecer ciego y sordo ante las realidades actuales".

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, redujo considerablemente los recursos a los estados.

Sin embargo, dijo que el estado puede buscar la manera de aportar, en caso de que se llegue a ocupar alguna represa en algún lugar, los recursos a través del estado para hacerla. "La idea es trabajar".

En ese sentido, retomó el ejemplo de los residuos sólidos, tema del que anteriormente ya se había informado por este medio, detallando que es a los municipios a quienes les toca 100 por ciento el manejo de la basura: "pero el estado no puede permanecer ciego y sordo ante la realidad que viven los municipios con el manejo de la basura, que es pésimo".

Aunque añadió que existen algunas excepciones.

Por ello, en este tema, a pesar de la falta de apoyos federales, se ha estado apoyando con maquinaria, equipo, recursos, construcción de rellenos de sanitarios, rehabilitación de tiraderos, "pero el estado va de manera solidaria con los municipios y dentro de los capacidades y posibilidades presupuestarios, el estado va a contribuir con lo que sea necesario", concluyó Rangel Pescador.