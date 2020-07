Nada es normal en 2020, dice LeBron

- LeBron James sigue escuchando las mismas preguntas: ¿Cómo te va? ¿Qué tal la burbuja?

Ahora tiene una sola respuesta para todo.

"Solo digo que es el 2020", dijo James. "Nada es normal en el 2020".

Eso no es del todo cierto. La NBA está a unas cuantas semanas de los playoffs, y James (como de costumbre) se encuentra junto con sus Lakers de Los Ángeles en el centro de la conversación por el campeonato. Es un raro ejemplo de normalidad para un jugador que apareció ocho veces consecutivas en la Final de la NBA desde 2011, y para una franquicia que presume de 16 campeonatos.

Todo lo demás de este año es anormal. Una pandemia suspendió las actividades. David Stern, el comisionado emérito de la NBA, falleció. Kobe Bryant, el tercer máximo anotador de la NBA hasta que James lo rebasó el 25 de enero, murió en un accidente de helicóptero al día siguiente. Y ahora James, los Lakers y otros 21 equipos están en Walt Disney World, aislados del resto del mundo con la intención de rescatar la campaña y decidir a un campeón.

La muerte de Bryant - quien falleció junto con su hija de 13 años, Gianna, y otras siete personas la mañana del 26 de enero - fue particularmente dura para James.

"No pasa un día sin que piense en él", dijo James. "No pasa un día en que nuestra organización no lo recuerde y no piense solo en Kob, sino en Gigi, en (su esposa) Vanessa, y en sus hijas. Son parte de esta familia".

El coach de los Lakers Frank Vogel ha visto a James en los playoffs en tres ocasiones previas - y nunca disfrutó esas experiencias. Vogel era el entrenador de Indiana y sus tres mejores temporadas con los Pacers terminaron con duelos ante James y el Heat de Miami en la postemporada de la Conferencia Este.

El Heat en seis juegos en 2012. El Heat en siete en 2013. El Heat en seis en 2014.

En esta ocasión, Vogel esta realmente, y entendiblemente, entusiasmado de ver a James en la postemporada.

"Obviamente, ha sido grandioso tener a LeBron de nuestro lado después de años de tenerlo en contra", declaró Vogel. "Pero en particular, cuando estamos en un ambiente de playoffs, he visto este año la manera en que se comporta en los juegos grandes de temporada regular, cómo es que está más enchufado mentalmente, más expresivo, asegurándose que todos estén metidos. Y anticipo que una vez que llegue la postemporada veremos eso a otro nivel".